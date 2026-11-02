Logo

Ostojić: Postoji saglasnost o povećanju najniže plate

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 16:31

Komentari:

0
Радан Остојић
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da postoji saglasnost Vlade Srpske, sindikata i poslodavaca da u ovoj godini mora biti povećana najniža plate, te istakao da će socijalni partneri nastojati da postignu kompromis o njenom iznosu.

Ostojić je naveo da su, nakon sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta, na kojem su učestvovali i predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Unije poslodavaca Srpske, usaglašene polazne osnove za nastavak razgovora, te da je cilj da budu postignuti konkretni rezultati koji će biti pretočeni u zakonska i podzakonska rješenja.

On je istakao da su Vlada Republike Srpske, poslovna zajednica i sindikati svjesni potrebe za povećanjem najniže i prosječne plate.

илу-новац-01052026

Društvo

Povećanje penzija u Srpskoj: Već se spominje koliko bi mogle rasti

"Vlada Republike Srpske će učiniti sve da i ove godine poveća plate u javnom sektoru", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je najniža plata prošle godine povećana za oko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su plate u javnom sektoru povećane dva puta po pet odsto.

Ostojić je za naredni period najavio intenzivne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta kako bi bio postignut dogovor o ovim pitanjima.

On je dodao da će, ukoliko bude potrebno, u pregovore biti uključeni i drugi resorni ministri, kao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, prenosi "Srna".

Миљојко Ђорђевић

Srbija

Izjasnio se Miljojko Đorđević: "Nisam kriv"

Ostojić je naveo da su poslodavci na sastanku pokrenuli i pitanje poreskih olakšica, zbog čega će biti neophodno učešće predstavnika Ministarstva finansija ili drugih nadležnih resora.

"Određene poreske olakšice dovele su prošle godine do rezultata i postizanja dogovora o najnižoj plati, a vjerovatno će i u ovim pregovorima biti potrebno njihovo učešće. U kom smislu će biti moguće napraviti poreske olakšice zavisi od mikro i makroekonomskih pokazatelja", rekao je Ostojić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

najniža plata

Minimalac

minimalna plata

Radan Ostojić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новац

Ekonomija

Poznato kada se nastavljaju pregovori o najnižoj plati u Srpskoj

1 h

0
Шта ће бити са кредитима које су грађани дигли у АЛТА банци

Ekonomija

Šta će biti sa kreditima koje su građani digli u ALTA banci

1 h

0
У Аргентини планирају АИ центар који би трошио струје као три Буенос Ајреса

Ekonomija

U Argentini planiraju AI centar koji bi trošio struje kao tri Buenos Ajresa

3 h

0
Новац

Ekonomija

Hoće li plate u Srpskoj konačno porasti? Počinju pregovori

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima