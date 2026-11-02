Ostojić: Postoji saglasnost o povećanju najniže plate

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da postoji saglasnost Vlade Srpske, sindikata i poslodavaca da u ovoj godini mora biti povećana najniža plate, te istakao da će socijalni partneri nastojati da postignu kompromis o njenom iznosu.

Ostojić je naveo da su, nakon sastanka Ekonomsko-socijalnog savjeta, na kojem su učestvovali i predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske i Unije poslodavaca Srpske, usaglašene polazne osnove za nastavak razgovora, te da je cilj da budu postignuti konkretni rezultati koji će biti pretočeni u zakonska i podzakonska rješenja.

On je istakao da su Vlada Republike Srpske, poslovna zajednica i sindikati svjesni potrebe za povećanjem najniže i prosječne plate.

Društvo Povećanje penzija u Srpskoj: Već se spominje koliko bi mogle rasti

"Vlada Republike Srpske će učiniti sve da i ove godine poveća plate u javnom sektoru", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je najniža plata prošle godine povećana za oko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su plate u javnom sektoru povećane dva puta po pet odsto.

Ostojić je za naredni period najavio intenzivne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta kako bi bio postignut dogovor o ovim pitanjima.

On je dodao da će, ukoliko bude potrebno, u pregovore biti uključeni i drugi resorni ministri, kao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, prenosi "Srna".

Srbija Izjasnio se Miljojko Đorđević: "Nisam kriv"

Ostojić je naveo da su poslodavci na sastanku pokrenuli i pitanje poreskih olakšica, zbog čega će biti neophodno učešće predstavnika Ministarstva finansija ili drugih nadležnih resora.

"Određene poreske olakšice dovele su prošle godine do rezultata i postizanja dogovora o najnižoj plati, a vjerovatno će i u ovim pregovorima biti potrebno njihovo učešće. U kom smislu će biti moguće napraviti poreske olakšice zavisi od mikro i makroekonomskih pokazatelja", rekao je Ostojić.