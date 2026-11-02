Poznato kada se nastavljaju pregovori o najnižoj plati u Srpskoj

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković izjavio je da će se razgovori i povećanju najniže plate biti nastavljeni sredinom novembra kada je planirana naredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Nakon današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, Stanković je rekao da svi socijalni partneri smatraju da najniža plata u Republici Srpskoj mora biti povećana, ali da još nije postignut dogovor o konkretnom iznosu.

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"Radnici očekuju veću platu, ne samo da pokrivaju troškove već da kvalitetnije žive", rekao je Stanković i podsjetio da su trenutno utvrđeni diferencirani iznosi najniže plate od 1.000 do 1.450 KM, zavisno od stručne spreme.

Stanković je naveo da je Savez sindikata u proteklih godinu dana pripremio prijedlog sporazuma o unapređenju položaja radnika, koji obuhvata niz pitanja važnih i za zaposlene i za poslodavce.

Među njima su uređenje rada nedjeljom, preventivni ljekarski pregledi, pooštravanje kaznene politike u oblasti zaštite na radu i unapređenje prava u vezi sa bolovanjem.

"Nadamo se da ćemo o tome razgovarati kada bude konstituisana Vlada", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci.

Napomenuo je i da je danas na sjednici iznesen podatak o planiranom povećanju penzija po redovnom usklađivanju od 7,5 do osam odsto, što dodatno potvrđuje potrebu za rastom plata.

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Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić je rekao da poslodavci smatraju da je za pregovore neophodno obezbijediti usaglašenu i nepristrasnu osnovu makroekonomskih pokazatelja.

"Ne sporimo da određenog povećanja mora biti, ali je stav poslodavaca da ono mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima", rekao je Škrebić, prenosi "Srna".

Ukazao je na probleme u prerađivačkoj industriji, u kojoj se bilježi kontinuiran pad u posljednje četiri godine, uz smanjenje broja zaposlenih i izvoza, te povećanje spoljnotrgovinskog deficita.

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Škrebić je istakao da je potrebno voditi računa o privrednim granama koje imaju poteškoće, posebno o izvozno orijentisanim djelatnostima koje stvaraju novu vrijednost.

Ukoliko povećanje prevaziđe okvire koje pokazuju makroekonomski pokazatelji, Škrebić je naveo da bi razlika trebalo da bude nadoknađena smanjenjem poreza i doprinosa, jer bi to bilo usmjereno u korist plata radnika.