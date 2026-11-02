Pet firmi dobilo posao u Banjaluci vrijedan 40 miliona KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Elektroprenos BiH zaključio je ugovor vrijedan gotovo 40 miliona KM za novi telekomunikacioni sistem.
Kako saznaje portal "Jabuka.tv", ugovor za nabavku i ugradnju novog telekomunikacionog sistema potpisan je 7. oktobra, a vrijedan je 39.985.536,15 KM bez PDV-a, odnosno 46.783.077,30 KM s PDV-om.
Hronika
Ukrali 20.000 dolara i ”turan”: Taliću potvrđeno pet godina zatvora
Posao je dobila grupa od pet ponuđača koju čine Arto Grup iz Novog Sarajeva, Saga NFG i Telegrup iz Banjaluke te Saga i Telegrup iz Beograda.
Sistem se ugrađuje u firmi sa sjedištem u Banjluci, u skladu s tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kojom su određeni opseg, mjesto i plan izvršenja.
Srbija
Narodna banka Srbije saopštila kada će klijentima ALTA banke biti isplaćen depozit
Ugovor je dodijeljen u ograničenom postupku, a kriterijum je bila najniža cijena.
Kako saznaje pomenuti portal, u izvršenju ugovora vjerovatno će učestvovati i podugovarači.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
5 h2
Ekonomija
6 h4
Ekonomija
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu