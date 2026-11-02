Pet firmi dobilo posao u Banjaluci vrijedan 40 miliona KM

Elektroprenos BiH zaključio je ugovor vrijedan gotovo 40 miliona KM za novi telekomunikacioni sistem.

Kako saznaje portal "Jabuka.tv", ugovor za nabavku i ugradnju novog telekomunikacionog sistema potpisan je 7. oktobra, a vrijedan je 39.985.536,15 KM bez PDV-a, odnosno 46.783.077,30 KM s PDV-om.

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Posao je dobila grupa od pet ponuđača koju čine Arto Grup iz Novog Sarajeva, Saga NFG i Telegrup iz Banjaluke te Saga i Telegrup iz Beograda.

Sistem se ugrađuje u firmi sa sjedištem u Banjluci, u skladu s tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kojom su određeni opseg, mjesto i plan izvršenja.

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Ugovor je dodijeljen u ograničenom postupku, a kriterijum je bila najniža cijena.

Kako saznaje pomenuti portal, u izvršenju ugovora vjerovatno će učestvovati i podugovarači.