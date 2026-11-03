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Šefler ukida skoro 3.500 radnih mjesta

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03.11.2026 09:32

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Шефлер укида скоро 3.500 радних мјеста
Foto: Pexel/Mike Bird

Njemački proizvođač automobilskih i industrijskih dijelova "Šefler" saopštio je da će ukinuti 3.460 radnih mjesta u Evropi, uključujući 2.660 u Njemačkoj.

Kompanija je navela da će zatvoriti pet proizvodnih lokacija, od kojih su četiri u Njemačkoj, prenijela je agencija DPA.

"Šefler" je ukazao na konstantno nepovoljno okruženje u automobilskoj industriji, opšti pad tržišta, jačanje konkurencije i natprosječne troškove rada u Njemačkoj.

Planirani rezovi, koji će biti završeni do 2028. godine, obuhvatiće oko osam odsto radne snage kompanije koja je 30. septembra imala 31.957 zaposlenih, prenosi Srna.

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Očekuje se da će rezovi donijeti oko 300 miliona evra godišnje uštede od 2030. godine, sa jednokratnim troškovima od oko 480 miliona evra.

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Njemačka

Automobil

otpuštanje radnika

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