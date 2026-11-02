Želite na planinu za Novu godinu: Cijene bi vam mogle srušiti snješka

Doček Nove 2027. godine na popularnim planinama u Bosni i Hercegovini mogao bi biti popriličan trošak.

Prema pregledu ponuda smještaja objavljenom početkom novembra, za dvije noći potrebno je izdvojiti od nekoliko stotina do više od 1.500 KM, u zavisnosti od destinacije, vrste smještaja i broju gostiju.

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Novogodišnji praznici na planinama tradicionalno privlače brojne posjetioce, ali cijene smještaja znatno se razlikuju od destinacije do destinacije.

Prema pregledu ponuda na platformi Buking, koji je 1. novembra objavio portal "Mikro Mreža", među skupljim destinacijama izdvajaju se Jahorina i pojedini smještajni objekti na Palama, dok se povoljnije mogućnosti mogu pronaći na Kupresu, Kozari i Vlašiću.

Razlike su velike čak i unutar iste destinacije, a konačna cijena zavisi od kategorije objekta, broja gostiju i raspoloživosti smještaja.

Jahorina: Dvije noći i više od 1.500 KM

Prema pregledanim ponudama, za dvije osobe koje žele provesti dvije noći na Jahorini tokom novogodišnjih praznika teško je pronaći smještaj jeftiniji od 800 KM.

Cijene pojedinih apartmana i hotelskih soba premašuju i 1.500 KM.

Za četvoročlanu porodicu, odnosno dvoje odraslih i dvoje djece, cijene dostupnog smještaja uglavnom počinju od približno 1.300 KM za dvije noći.

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Pojedini poznatiji hoteli već su imali popunjene kapacitete za novogodišnji period.

Kupres: Povoljniji smještaj za dvoje

Kupres nudi nešto pristupačnije mogućnosti za novogodišnji odmor.

Prema pregledu ponuda, dvije osobe tamo mogu pronaći smještaj za dvije noći po početnoj cijeni od približno 450 KM.

To je gotovo upola manje od početnih cijena navedenih za Jahorinu.

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Ipak, cijene zavise od lokacije, opremljenosti apartmana i sadržajima uključenim u ponudu.

Kozara: Od 200 do više od 1.300 KM

Na Kozari su zabilježene neke od najvećih razlika u cijenama.

Za četvoročlanu porodicu pojedini apartmani za dvije noći stoje između 200 i 300 KM, što ovu destinaciju čini jednom od povoljnijih među pregledanim ponudama.

Sa druge strane, boravak u određenim hotelima i bolje opremljenim smještajnim objektima može premašiti 1.300 KM za isti broj noćenja.

Vlašić: Smještaj od 400 KM

Na Vlašiću se smještaj za dvije osobe i dvije noći tokom novogodišnjih praznika, prema objavljenom pregledu, mogao pronaći po cijeni od približno 400 KM.

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Za četvoročlanu porodicu početne cijene iznosile su oko 650 KM.

Na konačnu cijenu utiču opremljenost smještaja, njegova lokacija te udaljenost od skijaških staza.

Bjelašnica: Najmanje 600 KM za dvoje

Na Bjelašnici se cijene smještaja za dvije osobe i dvije noći kreću od približno 600 KM naviše, prema pregledanim ponudama.

Povoljnije mogućnosti uglavnom su dostupne u privatnim apartmanima, dok su bolje opremljeni objekti i hoteli skuplji.

Pale: Velike razlike u cijenama

Na Palama se smještaj za dvije osobe i dvije noći mogao pronaći već za približno 300 KM.

Međutim, cijene pojedinih ponuda za četvoročlanu porodicu dostizale su između 1.400 i 1.500 KM.

Razlike proizlaze iz kapaciteta, kategorije i raspoloživosti objekata tokom prazničnog perioda.

Na šta pripaziti prije rezervacije?

Navedene cijene temelje se na ponudama pregledanim početkom novembra 2026. godine i mogu se promijeniti u zavisnosti od potražnje i broju preostalih slobodnih smještajnih jedinica.

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Važno je provjeriti i minimalan broj noćenja koji pojedini objekti zahtijevaju tokom novogodišnjih praznika.

Takođe, prije rezervacije treba provjeriti jesu li u cijenu uključeni boravišna taksa, prehrana i dodatni sadržaji.