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Nafta pojeftinila nakon Trampove izjave o Izraelu

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03.11.2026 16:43

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio da će Amerika prestati da isplaćuje više milijardi dolara godišnje vojne podrške Izraelu.

Cijene nafte ranije su bile u porastu pošto je neimenovani iranski zvaničnik rekao da su Teheran i Vašington daleko od dogovora za okončanje sukoba i da je američka vojska gađala ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 3,45 dolara ili 3,3 odsto i sada je 101,32 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 2,16 dolara ili 2,2 odsto i iznosi 94,30 dolara po barelu.

Tramp je nešto ranije rekao da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da Vašington na kraju godine prestane da šalje novac Izraelu u ranije dogovorenom godišnjem iznosu od četiri milijarde dolara.

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Nafta

gorivo

Donald Tramp

pad cijena nafte

cijene nafte

Izrael

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