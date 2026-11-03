Nafta pojeftinila nakon Trampove izjave o Izraelu

Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio da će Amerika prestati da isplaćuje više milijardi dolara godišnje vojne podrške Izraelu.

Cijene nafte ranije su bile u porastu pošto je neimenovani iranski zvaničnik rekao da su Teheran i Vašington daleko od dogovora za okončanje sukoba i da je američka vojska gađala ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 3,45 dolara ili 3,3 odsto i sada je 101,32 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 2,16 dolara ili 2,2 odsto i iznosi 94,30 dolara po barelu.

Tramp je nešto ranije rekao da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da Vašington na kraju godine prestane da šalje novac Izraelu u ranije dogovorenom godišnjem iznosu od četiri milijarde dolara.