Logo

Profit BMV-a pao za 15 odsto

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 09:06

Komentari:

0
БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.
Foto: pexels/Mauricio Krupka Buendia

Njemački proizvođač automobila "Be-Em-Ve" zabilježio je pad neto profita od blizu 15 odsto u trećem kvartalu usljed slabe prodaje u Kini, saopšteno je iz ove kompanije.

Kompanija sa sjedištem u Minhenu navodi da joj je neto profit pao na 1,45 milijardi evra u odnosu na isti period prošle godine.

Pad je uglavnom bio uzrokovan lošim poslovanjem u Kini, gdje se njemački proizvođači automobila suočavaju sa padom potražnje, rastom konkurencije i ratom cijenama, prenijela je agencija DPA.

Prodaja vozila "be-em-ve" u Kini pala je za oko četvrtinu, a kompanija je uspjela da nadoknadi dio pada rastom prodaje u Evropi i SAD, prenosi Srna.

Globalna prodaja vozila ove marke u trećem kvartalu umanjena je za 6,3 odsto, dok su prihodi smanjeni za 5,8 odsto, na 30,5 milijardi evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ekonomija

Njemačka

BMV

Komentari (0)

Pročitajte više

БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

Svijet

Krvavi pir: Zlatnim BMV-om uletio u ljude i izbjegao kauciju

1 mj

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Nezgoda na putu Zvornik-Bijeljina: Žestoko se sudarili "BMV" i "mercedes"

1 mj

0
Аутомобил паркиран на улици.

Auto-moto

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

2 mj

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Kamere ga snimile: Pretukao suprugu, pa joj pred zgradom zapalio BMV!

2 mj

0

Više iz rubrike

Гасовод

Ekonomija

IEA upozorava: Evropi ove zime prijeti nestašica gasa

12 h

0
Долина Неретве

Ekonomija

Proizvod iz doline Neretve zaludio Nijemce: Kilogram i do 3 evra

13 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Nafta pojeftinila nakon Trampove izjave o Izraelu

18 h

0
Колико кошта јагњетина у Бањалуци, и зашто није свагдје иста

Ekonomija

Koliko košta jagnjetina u Banjaluci, i zašto nije svagdje ista

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima