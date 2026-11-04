Profit BMV-a pao za 15 odsto

Autor:ATV redakcija
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Njemački proizvođač automobila "Be-Em-Ve" zabilježio je pad neto profita od blizu 15 odsto u trećem kvartalu usljed slabe prodaje u Kini, saopšteno je iz ove kompanije.
Kompanija sa sjedištem u Minhenu navodi da joj je neto profit pao na 1,45 milijardi evra u odnosu na isti period prošle godine.
Pad je uglavnom bio uzrokovan lošim poslovanjem u Kini, gdje se njemački proizvođači automobila suočavaju sa padom potražnje, rastom konkurencije i ratom cijenama, prenijela je agencija DPA.
Prodaja vozila "be-em-ve" u Kini pala je za oko četvrtinu, a kompanija je uspjela da nadoknadi dio pada rastom prodaje u Evropi i SAD, prenosi Srna.
Globalna prodaja vozila ove marke u trećem kvartalu umanjena je za 6,3 odsto, dok su prihodi smanjeni za 5,8 odsto, na 30,5 milijardi evra.
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