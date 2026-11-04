Jedan od glavnih kandidata za predsjednika SAD-a? Ko je Džon Osof, senator iz Džordžije

Demokratski senator Džon Osof ubjedljivo je pobijedio na izborima za američki Senat u saveznoj državi Džordžiji, a njegov uspjeh odmah je podstakao nagađanja da bi upravo on mogao da postane jedan od glavnih kandidata demokrata na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Iako 39-godišnji političar za sada odlučno odbacuje mogućnost predsjedničke kandidature, sve više političkih analitičara u njemu vidi osobu koja bi mogla da ujedini različite struje Demokratske stranke i suprotstavi se republikancima u borbi za Bijelu kuću, piše „Dejli mejl“.

Džon Osof Tanjug / AP / Mike Stewart

Osofova pobjeda na međuizborima bila je toliko ubjedljiva da je nezavisna organizacija za praćenje izbornih rezultata „Desižn desk“ proglasila njegov ponovni izbor samo 18 minuta nakon zatvaranja birališta. Politička analitičarka Si-En-Ena Kesi Hant odmah je izjavila: „Večeras je prvi dan predsjedničke kampanje Džona Osofa“.

Uloga Obame

Jedan od razloga zbog kojih se Osof sve češće pominje kao potencijalni predsjednički kandidat jeste i snažna podrška bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame. On je posljednjih dana aktivno učestvovao u demokratskoj kampanji, nastupajući na skupovima u Mičigenu, Ohaju i Džordžiji, gdje je Osofa opisao kao „jedini razuman izbor u ovoj trci“.

Sen. Jon Ossoff delivered an acceptance speech to supporters at his campaign headquarters after he was projected to win the Georgia Senate race. Follow live updates: https://t.co/pEvnNAuZog https://t.co/3PSEj8VIAJ — CNN (@CNN) November 4, 2026

Na skupu 28. oktobra Obama je otišao i korak dalje, uporedivši mladog senatora sa jednom od najpoznatijih američkih političkih dinastija.

„I to nije samo zato što djeluje tako sređeno. Nije zato što izgleda poput predsjednika Kenedija, sav zgodan na video-snimcima“, rekao je Obama.

„To je zato što je od svog mentora, koji je bio i moj mentor – jednog od velikana, Džona Luisa, naučio šta znači izazvati malo dobrih nevolja. Upravo to čini u vaše ime.“

Skrivena poruka?

Takve riječi bivšeg predsjednika mnogi tumače kao važan politički signal. Obama je i sam u predsjedničku trku ušao kao relativno mlad senator, a između njegove i Osofove karijere postoje brojne sličnosti.

Obama je 2004. godine izabran u Senat kao predstavnik Ilinoisa, dok je Osof prvi put osvojio senatorski mandat 2021. godine. Obojica su se istakla govorničkim sposobnostima, energičnim javnim nastupima i vještim korišćenjem medija. Osof je prije političke karijere radio kao producent dokumentarnih filmova, a danas se posebno dobro snalazi na društvenim mrežama.

Zanimljivo je i da Osof trenutno odbacuje predsjedničke ambicije gotovo istim riječima kojima je to svojevremeno činio Obama. U aprilu je izjavio da „nema baš nikakvog interesa da se kandiduje za predsjednika 2028. godine“, upozorivši da bi nagađanja o sljedećim predsjedničkim izborima mogla da odvrate pažnju od aktuelnih političkih problema.

Isto pitanje postavljeno mu je 13. oktobra tokom debate, kada je na pitanje da li će odraditi puni šestogodišnji mandat ako ponovo bude izabran, odgovorio: „Da, hoću. Nemam baš nikakvog interesa da se kandidujem za predsjednika.“

Ali, kako prenosi „Večernji list“, istorija pokazuje da takva obećanja ne moraju nužno da znače i konačnu odluku.

U januaru 2006. godine tadašnji senator Barak Obama takođe je tvrdio da će odraditi puni mandat. Kada ga je voditelj En-Bi-Sija upitao: „Dakle, nećete se kandidovati za predsjednika ili potpredsjednika 2008. godine?“, Obama je kratko odgovorio: „Neću.“

Već sljedeće godine objavio je predsjedničku kandidaturu, a 2008. godine pobijedio je na izborima.

Šta kažu analitičari

Osofove predsjedničke izglede sve ozbiljnije razmatraju i politički analitičari.

Ugledni stručnjak za istraživanja javnog mnjenja Nejt Silver izjavio je da bi upravo senator iz Džordžije mogao da bude najbolji demokratski kandidat 2028. godine.

„Osof je bio moj prvi izbor i njega bih prvog odabrao“, rekao je Silver, koji smatra da Osofova prednost leži upravo u njegovoj umjerenoj političkoj poziciji.

Demokrate posljednjih godina pokušavaju da prošire svoju biračku bazu na savezne države koje tradicionalno naginju republikancima, a političari poput Osofa mogli bi da imaju znatno veći uticaj od izrazito progresivnih kandidata.

Osofov izborni štab posebno je isticao činjenicu da je on „jedini demokratski američki senator koji se bori za novi mandat u saveznoj državi u kojoj je Tramp pobijedio“.

Koliko je Osof brzo postao ozbiljno ime u nagađanjima o predsjedničkim izborima pokazali su i podaci internet tržišta predviđanja „Kalši“.

Naime, u utorak uveče Osof je prestigao kalifornijskog guvernera Gevina Njusoma.

Takođe, Osof je već pokazao da se ne boji direktnog političkog sukoba sa Donaldom Trampom, kada je u avgustu privukao veliku medijsku pažnju prozvavši predsjednika zbog njegove bliske saradnice Natali Harp i kontroverze oko predsjedničkog aviona iz Katara.

Poručio je i da bi Tramp radije „gradio svoju plesnu dvoranu i putovao sa Natali u njihovoj letećoj palati“ nego što bi obavljao svoj posao.

Ta izjava je razbjesnila Bijelu kuću, dok ju je Osofov tim doživio kao politički uspjeh.

Istovremeno, Osof nastoji da izgradi politički profil i na konkretnim temama, poput rada na zaštiti djece, zdravstvenoj politici i ograničavanju cijena lijekova.

Prema Obaminim riječima, Osof je čak „razotkrio zlostavljanje djece u sistemu hraniteljstva u Džordžiji, pomogao da se donese zakon koji primorava tehnološke kompanije da se obračunaju sa seksualnim predatorima koji ciljaju djecu, suprotstavio se farmaceutskim kompanijama i ograničio cijenu insulina za starije osobe“.

Obama je takođe poručio da će se Osof u novom mandatu boriti protiv visokih cijena, Trampovih carina i rata u Iranu, kao i za snažniju zaštitu biračkih prava.