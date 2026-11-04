Izrael tvrdi da Iran planira napade hemijskim oružjem

Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da se Iran priprema upotrebu hemijsko oružje protiv svojih protivnika, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na američke i regionalne zvaničnike.

Američki zvaničnici, međutim, podijeljeni su oko izraelskih obavještajnih podataka, a neki u administraciji Donalda Trampa dovode u pitanje vjerodostojnost tih tvrdnji i motive Izraela, navodi se u novinskom izvještaju.

Obavještajni podaci izazvali su zabrinutost među dijelom američkih zvaničnika, dok drugi i dalje izražavaju skepticizam u pogledu toga priprema li se Teheran doista za upotrebu hemijskog oružja.

Prema izvještaju, neki američki zvaničnici uporedili su te informacije s manjkavim obavještajnim procjenama o oružju za masovno uništenje koje su prethodile američkoj invaziji na Irak 2003. godine.

Optužbe su takođe podstakle sumnje dijela zvaničnika američke administracije da izraelski premijer Benjamin Netanjahu možda pokušava uvjeriti predsjednika Donalda Trampa da nastavi opsežne vojne operacije protiv Irana.

Spor oko obavještajnih podataka dolazi u trenutku kada Vašington procjenjuje rizike daljnje eskalacije sukoba s Iranom, pri čemu bi svaki potencijalni vojni odgovor mogao imati značajne posljedice za regionalnu bezbjednost.

Različite procjene ukazuju na izazove s kojima se suočavaju američki kreatori politike dok nastoje razlikovati vjerodostojna obavještajna upozorenja od tvrdnji koje bi mogle uticati na odluke o pokretanju vojnih operacija, piše Njujork tajms.