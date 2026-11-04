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Peskov: Nadamo se nastavku Trampovih mirovnih napora

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04.11.2026 13:09

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку на маргинама Самита шефова држава и влада Форума земаља извозница гаса (ГЕЦФ), у Великој кремаљској палати у Москви, у уторак, 27. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Moskva se nada da će predsjednik SAD Donald Tramp nastaviti da ulaže napore za očuvanje mira, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsjednik Tramp nastavlja svoj mandat. Iskreno se nadamo da će nastaviti svoje napore za očuvanje mira. Postoje pomaci. Uskoro će uslijediti još jedan krug trilateralnih pregovora", rekao je Peskov.

On je ukazao na uspješne mirovne i humanitarne napore prve dame SAD Melanije Tramp.

"Nadamo se da će se sve nastaviti", rekao je Peskov.

Melanija Tramp je posredovala u proglašenju prekida vatre u gradu Oleški, na prvoj liniji fronta, iz kojeg je evakuisano blizu 800 civila, prenosi Srna.

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