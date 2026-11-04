Hamnei: Neprijateljstvo Amerike ostaje bez obzira na stranke

Neprijateljstvo Vašingtona prema Teheranu ostaje bez obzira na stranačke promjene ili bilo kakve ustupke SAD, a oni koji vjeruju drugačije "duboko griješe", izjavio je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nakon poraza Republikanske stranke na izborima za Kongres SAD.

Hamnei je upozorio da bi odgovor Irana na bilo kakav obnovljeni američki napad bio mnogo većih razmjera.

On je napomenuo da je Teheran uništavao američke baze u regiji i upravljao Ormuskim moreuzom u okviru kampanje protiv američke hegemonije.

"SAD vide kraj svoje hegemonije kao daleku stvar. Mi ga vidimo kao blizu", dodao je Hamnei, prenosi Srna.