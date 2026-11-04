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Donald Tramp o upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana

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04.11.2026 12:38

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Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne vidi bilo kakvu potrebu za upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

On je za "Politiko" rekao da je Iran "već 90 odsto poražen".

"Ne treba mi to. Već smo ih 90 odsto porazili", odgovorio je Tramp na pitanje u vezi sa mogućnošću upotrebe nuklearnog oružja u sukobu sa Iranom.

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Donald Tramp

Iran

nuklearno oružje

Teheran

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