Donald Tramp o upotrebi nuklearnog oružja protiv Irana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne vidi bilo kakvu potrebu za upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

On je za "Politiko" rekao da je Iran "već 90 odsto poražen".

"Ne treba mi to. Već smo ih 90 odsto porazili", odgovorio je Tramp na pitanje u vezi sa mogućnošću upotrebe nuklearnog oružja u sukobu sa Iranom.