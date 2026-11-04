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Tramp otkrio da li će se koristiti nuklearno oružje protiv Irana

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04.11.2026 12:51

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne vidi bilo kakvu potrebu za upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana.

On je za "Politiko" rekao da je Iran "već 90 odsto poražen".

"Ne treba mi to. Već smo ih 90 odsto porazili", odgovorio je Tramp na pitanje u vezi sa mogućnošću upotrebe nuklearnog oružja u sukobu sa Iranom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Sukob

nuklearno oružje

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