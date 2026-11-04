Hakeri napali banke krvi u Francuskoj, pokušali uništiti zalihe

Sajber napad na nekoliko francuskih banaka krvi spriječen je prije nego što je prouzrokovao štetu na krvnim preparatima, potvrdile su francuske vlasti.

Napadači su pokušali daljinski da povećaju temperaturu u skladištima, ali je njihov pokušaj na vrijeme osujećen, prenosi „Euronjuz“.

Incident se dogodio nedugo nakon što je više supermarketa širom Evrope ove sedmice prijavilo slične probleme. U njihovim hladnjacima i zamrzivačima došlo je do porasta temperature nakon hakerskih upada u sisteme, što je dovelo do kvarenja velikih količina hrane i štete od više miliona evra.

Pokušaj uništavanja zaliha plazme

Francuska ustanova za krv (EFS) saopštila je da su u ponedjeljak na tri lokacije za skladištenje plazme „podešavanja temperature i odmrzavanja podignuta na izuzetno visoke nivoe“.

U skladištima su se nalazile vrećice plazme namijenjene za transfuziju, kao i plazma koja se koristi za proizvodnju lijekova.

Svi krvni preparati premješteni su na sigurno ili dodatno zaštićeni. Iz EFS-a su poručili da nisu utvrđene nikakve posljedice po zdravlje ljudi i da nijedan krvni preparat nije izgubljen.

Napad je bio usmjeren na dobavljača rashladne opreme koji sarađuje sa EFS-om na te tri lokacije.

Brza reakcija sistema spriječila štetu

Iz ove ustanove objasnili su da su sistemi za nadzor i uzbunjivanje brzo otkrili nepravilnosti, što je osoblju omogućilo da blagovremeno reaguje i zaštiti zalihe.

„Sistemi za nadzor i uzbunjivanje brzo su otkrili anomalije. To je osoblju omogućilo da pravovremeno reaguje i osigura da krvni preparati i uzorci ostanu netaknuti“, navedeno je u saopštenju.

EFS ističe da se prikupljanje i distribucija krvi nastavljaju bez zastoja, te da je redovna zdravstvena zaštita pacijenata u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama osigurana.

Incident sada istražuju Francuska nacionalna agencija za sajber-bezbjednost i Ministarstvo zdravlja.

(Indeks)