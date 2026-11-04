Uhapšeno 25 demonstranata zbog podrške organizaciji "Palestinska akcija"

Britanska policija uhapsila je 25 demonstranata na današnjem protestu podrške organizaciji Palestinska akcija ispred Vrhovnog suda uoči početka rasprave o žalbi jedne od njenih osnivača Hude Amori na odluku britanske vlade da tu grupu proglasi terorističkom organizacijom.

Pojedini demonstranti nosili su transparente sa porukama koje su se odnosile na pravo na protest i slobodu izražavanja, navodi Skaj Njuz.

Neki od transparenata sadržali su formulacije iz objave koju je u oktobru na društvenoj mreži Iks napisala novinarka i književnica Sara Helm, supruga savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džonatana Pauela.

Helm je tada napisala "Bože, pomozi nama autorima koji podržavamo Palestinu i Palestinsku akciju", a demonstranti su na transparentima riječ "autori" zamijenili izrazima "obični ljudi", "studenti" i "sinovi preživjelih Holokausta".

Političarka Zelene stranke Dženi Džouns ocenila je da demonstranti koriste iste riječi koje je upotrebila Helm i podsjetila da je policija ranije saopštila da njena objava nije prešla prag za krivično gonjenje.

Glumac Alfred Enok, poznat po ulozi u filmskom serijalu o Hariju Poteru, takođe je učestvovao u protestu, držeći transparent sa natpisom "Ovo je demokratija, a ne terorizam".

On je, kako navodi britanski LBC Njuz, izrazio nadu da će zabrana organizacije Palestinska akcija biti ukinuta, ocijenivši da je ona imala zastrašujući efekat na građane i da predstavlja dio šireg ograničavanja prava na protest, koje je, kako je naveo, osnov demokratije.

Tokom rasprave pred Vrhovnim sudom, advokat Hude Amori, Raza Husein rekao je da su ciljevi organizacije Palestinska akcija bili "u skladu sa liberalnim demokratskim vrijednostima, a ne suprotni njima".

U pisanim podnescima naveo je da su samo tri od ukupno 385 akcija koje je grupa sprovela tokom pet godina ocjenjene kao aktivnosti koje ispunjavaju zakonsku definiciju terorizma, i to isključivo zbog ozbiljnog oštećenja imovine.

Husein je ocijenio da je zabranom praktično uništena protestna organizacija koja je imala široku podršku delova civilnog društva.

S druge strane, advokat britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova Džejms Edi rekao je da Apelacioni sud nije napravio pravnu grešku kada je odlučio da zabrana bude zadržana.

On je naveo da je Apelacioni sud odbacio pokušaj Amori da Palestinsku akciju predstavi kao nenasilnu organizaciju koja sprovodi direktne protestne akcije.

Prema njegovim riječima, zabrana Palestinske akcije ne sprečava javno izražavanje podrške Palestini niti protivljenje Izraelu i izraelskim odbrambenim snagama, već se odnosi isključivo na direktno iskazivanje podrške toj organizaciji.

Amori je pokrenula pravni postupak pred Vrhovnim sudom sa zahtjevom da se poništi zabrana koju je 2025. godine uvela tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Ivet Kuper.

Huda Amori je osporila odluku Kuper pred Visokim sudom, gdje su trojica sudija u februaru ocijenila da je zabrana nezakonita.

Međutim, pet sudija Apelacionog suda poništilo je tu odluku u junu, zaključivši da je zabrana zakonita i da predstavlja opravdano i srazmjerno ograničenje prava na slobodu izražavanja.