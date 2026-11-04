Đoković odgovorio na prozivke direktora Mastersa u Parizu

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu pobjedom nad Valentinom Vašeroom, a poslije meča iskoristio je priliku da odgovori direktoru turnira Sedriku Pjolinu, koji je prethodnih dana komentarisao njegove godine.

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu nakon velike borbe i preokreta protiv Valentina Vašeroa iz Monaka. Srpski as izgubio je prvi set u taj-brejku, a u nastavku se suočio i sa brejkom zaostatka, ali je uspio da pronađe izlaz iz nezgodne situacije i upiše važnu pobedu.

Nije to bio samo još jedan meč za Đokovića, koji u francuskoj prestonici ima dodatni motiv. Završni masters u Torinu i dalje je jedan od njegovih ciljeva, a za plasman na turnir osmorice najboljih potrebni su mu značajni rezultati u Parizu, uključujući najmanje plasman u polufinale.

Posebnu pažnju privukao je i odgovor koji je Đoković uputio direktoru turnira Sedriku Pjolinu.

Nekadašnji francuski teniser prethodnih dana nije krio iznenađenje zbog Novakove odluke da ove godine nastupi u Bersiju, posebno imajući u vidu da je prethodna dva izdanja turnira propustio. Pjolin je dovodio u pitanje i Đokovićevu odluku da se bori za mjesto na Završnom mastersu, iako je prethodnih sezona odustajao od učešća nakon što bi obezbijedio plasman.

Srpski teniser nije propustio priliku da mu odgovori, i to uz osmijeh, pred publikom u Parizu.

"Za jednog starog momka, uopšte nije loše. Govore da sam prestar i da sam izgubio brzinu, ali i dalje uspjevam da pronađem rješenje u ovako zahtjevnim susretima. Još sam ovdje i trudim se da najbolju igru pokažem onda kada je najpotrebnije", poručio je Đoković.

Pjolinove izjave odnosile su se prije svega na Novakove nastupe na Završnom mastersu. Direktor turnira podsjetio je da je srpski as 2024. i 2025. godine izborio mjesto među učesnicima, ali je potom odlučio da ne igra, zbog čega mu je ovogodišnja želja za plasmanom bila pomalo neobična.

"Nisam uspjevao da razumijem njegovu logiku. Dva puta se kvalifikovao za završni turnir, 2024. i 2025. godine, ali nije učestvovao. To je prilično neuobičajeno za igrača koji izbori mjesto na takmičenju o kojem mnogi sanjaju. A sada, kada još nije obezbijedio plasman, najavljuje da želi da se nađe tamo i igra", rekao je Pjolin.

Ipak, Francuz je naglasio da je za organizatore Đokovićev dolazak u Pariz odlična vest, bez obzira na okolnosti. Istakao je da bi publika trebalo da uživa u njegovim nastupima, imajući u vidu godine i sve veće izazove koje donosi nastavak karijere.

"Naravno da smo veoma zadovoljni što je ponovo ovdje. Ipak, kada zanemarimo rezultate i statistiku, najvažnije je da iskoristimo priliku i uživamo u Novakovoj igri. Ima 39 godina i sasvim je prirodno da se tijelo s vremenom mijenja, da oporavak traje duže i da fizički napori postaju zahtjevniji", istakao je direktor turnira.

Pjolin je podsjetio i na Đokovićevu namjeru da nastupa sve do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, ali je istovremeno otvorio pitanje koliko će još puta publika u Bersiju imati priliku da ga gleda.

"Novak je izuzetan šampion i njegove nastupe treba cijeniti. Da li će ovo biti posljednji put da ga gledamo na ovom turniru? Hoće li se vratiti i sljedeće godine? To niko ne može sa sigurnošću da kaže. Upravo zbog toga treba da budemo srećni što je ponovo u Parizu", zaključio je Pjolin.

(b92)