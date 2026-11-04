Akcija "Demidž": Do sada uhapšeno 17 osoba, oglasila se banjalučka policija

U akciji kodnog naziva "Demidž", usmjerenu na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, uhapšeno je 17 osoba i izvršeni pretresi na 20 lokacija, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Tom prilikom je pronađeno i oduzeto ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, vozilo, više komada digitalnih vaga, više komada mobilnih telefona, testovi za utvrđivanje čistoće kokaina, dva pištolja, novac u iznosu preko 100.000 KM u različitim apoenima i valutama i drugi predmeti.

Akcija Demidž

U okviru akcije je zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga do sada je uhapšeno 17 osoba, dok se za još tri osobe intenzivno traga.

Hronika Poznato ko je uhapšen u velikoj akciji policije u Banjaluci

Akciju realizuje banjalučka policija u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Žandarmerijom MUP-a Srpske, te PU Odžak.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po naredbama Okružnog suda u Banjaluci.