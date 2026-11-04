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Jezivi detalji zločina: Majka tukla bebu dok nije izdahnula

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04.11.2026 15:41

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беба
Foto: pexels/Nduwa Siachaba

Istraga povodom smrti osamnaestomjesečne djevojčice M. Š., koja se dogodila u večernjim satima 2. novembra u Novom Sadu, otkrila je nove, potresne pojedinosti o brutalnom zlostavljanju djeteta.

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka djevojčicu tukla kaišem, a smrtonosne su bile povrede nanijete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.

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Nalaz obdukcije: Traumatski šok i otkazivanje nadbubrežne žlijezde

Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt djeteta nastupila usljed direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama. Udarci po tijelu djevojčice bili su toliko siloviti da su doveli do teškog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlijezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok. Uprkos reakciji medicinskih službi, ljekari su po prijemu mogli samo da konstatuju smrt djeteta.

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu odmah je obavio uviđaj na licu mjesta, naloživši policiji izuzimanje svih materijalnih tragova i predmeta radi daljih forenzičkih vještačenja, uključujući i predmete kojima su povrede nanete.

Složeni porodični odnosi i briga o ostaloj djeci

Kako se saznaje, osumnjičena A. Š. pored preminule djevojčice ima još troje djece. Istražioci utvrđuju sve okolnosti i dinamiku odnosa unutar porodičnog domaćinstva u kojem je majka boravila sa suprugom T. Š. (54) i vanbračnim partnerom.

O stravičnom događaju odmah je obaviješten i nadležni Centar za socijalni rad, koji je po hitnom postupku preduzeo mjere zaštite i zbrinjavanja ostalo troje mališana, kako bi se osigurala njihova bezbjednost i utvrdilo da li su i oni bili izloženi zanemarivanju ili nasilju.

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Pravne kvalifikacije: Majci prijeti doživotna robija

Policijska uprava u Novom Sadu je po nalogu tužilaštva odredila zadržavanje do 48 časova za oba roditelja:

A. Š. (33) se tereti za krivično djelo Teško ubistvo. Za ovo djelo zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.

T. Š. (54), otac djevojčice, osumnjičen je za krivično djelo Nepružanje pomoći, jer nije preduzeo ništa kako bi zaštitio dijete ili mu obezbijedio blagovremenu medicinsku njegu. Za ovo djelo predviđena je kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina.

Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nakon čega će postupajući tužilac donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora.

(Telegraf.rs)

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majka ubila dijete

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