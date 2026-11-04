Užas u Novom Sadu: Majka osumnjičena za teško ubistvo bebe

Novi Sad je potresla nezapamćena tragedija nakon što je jednoipogodišnja djevojčica M. Š. (2025) preminula od posljedica brutalnog prebijanja.

Zbog sumnje da je izvršila teško ubistvo uhapšena je njena majka A. Š. (33), dok su lisice na ruke stavljene i ocu djeteta T. Š. (54) zbog nepružanja pomoći.

Prema zvaničnom saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zločin se dogodio u večernjim časovima 2. novembra. Sumnja se da je majka djetetu zadala više udaraca po tijelu, usljed kojih je djevojčica zadobila smrtonosne povrede i preminula.

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Dežurni javni tužilac izašao je na mjesto događaja i obavio uviđaj, nakon čega je policiji naloženo izuzimanje svih materijalnih tragova i dokaza radi detaljnih vještačenja i analiza.

Ubrzo nakon toga, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, majci A. Š. određeno je zadržavanje do 48 časova. Ona se tereti za krivično djelo Teško ubistvo (član 114 Krivičnog zakonika), za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Zadržavanje u trajanju do 48 časova određeno je i ocu djevojčice, T. Š., koji se sumnjiči za krivično djelo Nepružanje pomoći (član 127 Krivičnog zakonika), za koje zakon predviđa zatvorsku kaznu u rasponu od tri mjeseca do pet godina.

Osumnjičeni roditelji će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nakon čega će biti donijeta odluka o daljim koracima i sprovođenju istrage.

(Telegraf)