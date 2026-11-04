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Branimir Nestorović najavio kandidaturi za predsjednika Srbije

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04.11.2026 10:57

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Бранимир Несторовић најавио кандидатури за предсједника Србије
Foto: Youtube / Pokret MI SNAGA NARODA

Lider pokreta „Mi – Snaga naroda“ Branimir Nestorović rekao je da će se kandidovati na izborima za predsjednika Srbije, koji moraju biti održani do 27. decembra.

"Ukoliko me zdravlje posluži.Nema ko da se bori za nas do nas samih. Nije bitan ni rezultat koliko borba. Ja ću se boriti“, rekao je Nestorović.

On kaže da izbori održani 25. oktobra nisu bili klasični izbori, već „referendum za i protiv Aleksandra Vučića“, koji je, kako kaže, rezultirao time da je veliki opštenarodni ustanak nezadovoljnika vlašću, predvođen studentima, oborio jednu dotrajalu vlast.

Nestorović je, međutim, istakao da su pred novom vlašću, oličenom u Studentskoj listi, velika iskušenja na svim poljima, kako unutrašnje tako i međunarodne politike, te da bi trebalo pažljivo posmatrati kako će vlada biti koncipirana, ko će je predvoditi i u kom smjeru će ići. Naveo je da mu se čini da će se odugovlačiti sa objavljivanjem imena ministara „da ne bi došlo do razočaranja“.

Nestorović upozorava da se nikako ne smije praviti otklon od Rusije jer bi to, kako smatra, bilo štetno i pogubno po srpske državne i ekonomske interese.

„Bez Rusije smo mrtvi. Ona je jako važna. Bez Rusije nema gasa, nema ničega", kaže Nestorović.

On je ocijenio i kao prilično problematičnu izjavu prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića da su, povodom presuda za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, a posebno u kontekstu Srebrenice, „sudovi rekli svoje“.

„Koji sudovi? Haški sud? To nije sud, to je bila kaznionica za srpski narod“, poručio je Nestorović.

Kaže i da mu se čini da će Zapad i Evropska unija krenuti u nekoliko pravaca ovdje, „protiv Republike Srpske, Srpske pravoslavne crkve, a vrlo moguće i jačanjem autonomaške priče u Vojvodini“.

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Branimir Nestorović

Srbija

Mi Snaga naroda

izbori

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