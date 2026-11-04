Oglasio se Saičić o kandidatima za sastav nove Vlade Srbije

Kandidat na Studentskoj listi Radomir Saičić izjavio je da još ne može da govori o kandidatima za sastav nove Vlade Srbije, jer dogovori o personalnim rješenjima nisu završeni, ali je potvrdio da se o tome već neko vrijeme razgovara.

„Bićete obaviješteni kao i svi ostali kada Studentski pokret i Studentska lista objave zajedničko saopštenje“, rekao je Saičić za list „Danas“.

Na pitanje ko donosi odluke o kadrovskim rješenjima, odgovorio je da se sve radi u dogovoru između Studentskog pokreta i kandidata sa Studentske liste.

Govoreći o tome da li su razgovori o formiranju nove Vlade Srbije već počeli, Saičić je rekao da se o tome diskutuje već neko vrijeme.

„Razmatramo mi to, nije da čekamo da gojimo prase na Božić. Ali šta će tačno biti, o tome se još vode razgovori“, dodao je Saičić.

On je naveo da je prvi korak konstituisanje Narodne skupštine Srbije.

„Konstitutivna sjednica parlamenta Srbije može biti sazvana vrlo brzo, ali to ne zavisi od nas. Skupštinu saziva Ana Brnabić. Mi ćemo, naravno, kada god bude sazvana, biti spremni da uradimo ono što je naš posao, naša obaveza i dug prema biračima koji su nas izglasali“, rekao je Saičić.

Dodao je da će više informacija o narednim potezima biti poznato nakon sazivanja sjednice Skupštine, prenosi Telegraf