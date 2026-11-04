Jutarnji program RTS-a ima novog voditelja

Kako se navodi, Maksimović radi u redakciji Beogradskog programa RTS-a od 2010. godine. Kao reporter izvještavao je sa brojnih događaja u zemlji i inostranstvu, a pisao je i za „Mocart sport“, prenosi „Kablarnet“.

Jutarnji program mu nije nepoznanica, s obzirom na to da je ranije bio i njegov urednik. Poznat je i kao ljubitelj sporta.

Kada je riječ o emisiji „Vesti“, koja se emituje u okviru Jutarnjeg programa, 4. novembra gledaoce je vodila Milica Simović. Ona je ove godine postala novo lice RTS-a putem javnog poziva.

(RTS)