Jutarnji program RTS-a ima novog voditelja

Autor:ATV redakcija
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Jutarnji program Radio-televizije Srbije dobio je novog voditelja. Gledaoce Javnog servisa Srbije ovog jutra, u srijedu, 4. novembra, pozdravio je Marko Maksimović.
Kako se navodi, Maksimović radi u redakciji Beogradskog programa RTS-a od 2010. godine. Kao reporter izvještavao je sa brojnih događaja u zemlji i inostranstvu, a pisao je i za „Mocart sport“, prenosi „Kablarnet“.
Jutarnji program mu nije nepoznanica, s obzirom na to da je ranije bio i njegov urednik. Poznat je i kao ljubitelj sporta.
Kada je riječ o emisiji „Vesti“, koja se emituje u okviru Jutarnjeg programa, 4. novembra gledaoce je vodila Milica Simović. Ona je ove godine postala novo lice RTS-a putem javnog poziva.
(RTS)
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