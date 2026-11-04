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REM zabranio emisiju na Informeru na sedam dana, kažnjena i "TV Prva"

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04.11.2026 14:49

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РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"
Foto: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije jednoglasno je odlučio da zabrani emitovanje emisije "Prve Info" na Televiziji Informer u trajanju od sedam dana.

"Prve info" je emisija koja se emituje u jutarnjem terminu, u kojoj je voditeljka za vrijeme predizborne kampanje iznijela politički stav.

Savjet REM-a je na današnjoj redovnoj sjednici izrekao dve mjere zabrane za TV Prva - zabranu emitovanje "Vesti" na jedan dan i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana, prenosi Tanjug.

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TV Informer

Srbija

emisija

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