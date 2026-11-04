Logo

Vens: Izgubili smo zbog sukoba sa Iranom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 19:09

Komentari:

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izjavio je da je Republikanska stranka izgubila na izborima za Kongres zbog sukoba u Iranu.

"Razlog zbog kojeg smo izgubili je rat, što je i sam predsjednik Donald Tramp izjavio sinoć", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Tramp je rekao da je rat sa Iranom jedan od razloga zbog kojih su izgubili na izborima, ali je istakao da je sukob i dalje opravdan.

Полиција Србија

Srbija

Priveden komandant SAJ-a Igor Žmirić

Demokrate su na izborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma.

U Predstavničkom domu osvojili su 229 poslaničkih mjesta, a republikancima su pripala 163 mjesta. U Senatu je Demokratska stranka dobila 54 mjesta, a Republikanska 43.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džej Di Vens

Amerika

Republikanska stranka

Demokratska stranka

Međuizbori Amerika 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.

Svijet

Ambasada SAD-a izdala upozorenje zbog sutrašnjih protesta u Francuskoj

3 h

0
Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.

Svijet

Studente napali palicama i sjekirom, više njih povrijeđeno

3 h

0
Ужас у хотелу: Дијете пронађено мртво, мајка лежала повријеђена поред њега

Svijet

Užas u hotelu: Dijete pronađeno mrtvo, majka ležala povrijeđena pored njega

4 h

0
Haker

Svijet

Banke krvi u Francuskoj pogođene hakerskim napadom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima