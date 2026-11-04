Vens: Izgubili smo zbog sukoba sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izjavio je da je Republikanska stranka izgubila na izborima za Kongres zbog sukoba u Iranu.
"Razlog zbog kojeg smo izgubili je rat, što je i sam predsjednik Donald Tramp izjavio sinoć", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži "Iks".
Tramp je rekao da je rat sa Iranom jedan od razloga zbog kojih su izgubili na izborima, ali je istakao da je sukob i dalje opravdan.
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Demokrate su na izborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma.
U Predstavničkom domu osvojili su 229 poslaničkih mjesta, a republikancima su pripala 163 mjesta. U Senatu je Demokratska stranka dobila 54 mjesta, a Republikanska 43.
(Srna)
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