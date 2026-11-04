Studente napali palicama i sjekirom, više njih povrijeđeno

Najmanje troje studenata povrijeđeno je danas u kampusu Univerziteta u Atini, od kojih jedan teško, kada je više od 50 ljudi sa palicama upalo na studentski skup i bacilo molotovljeve koktele i petarde.

Jedan svjedok je rekao da je jedan od studenata povrijeđen u napadu sjekirom na odsjeku za matematiku Nacionalnog univerziteta u Atini, dok su preostalih dvoje povrijeđeni kada su na njih bačeni molotovljevi kokteli, prenijela je Prototema.

Region Veoma opasan: U moru nedaleko od Splita pronađen plavi azbest

Povrijeđeni studenti su prebačeni u bolnicu, a Katimerini je javio da će student koji je napadnut sjekirom biti operisan nakon što mu je nanijeta teška povreda butine.

Administracija Univerziteta saopštila je da je u stalnoj komunikaciji sa obezbjeđenjem, dok se ulažu napori da se identifikuju počinioci napada.

(Tanjug)