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Studente napali palicama i sjekirom, više njih povrijeđeno

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04.11.2026 17:40

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Foto: Matti Karstedt/Pexels

Najmanje troje studenata povrijeđeno je danas u kampusu Univerziteta u Atini, od kojih jedan teško, kada je više od 50 ljudi sa palicama upalo na studentski skup i bacilo molotovljeve koktele i petarde.

Jedan svjedok je rekao da je jedan od studenata povrijeđen u napadu sjekirom na odsjeku za matematiku Nacionalnog univerziteta u Atini, dok su preostalih dvoje povrijeđeni kada su na njih bačeni molotovljevi kokteli, prenijela je Prototema.

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Povrijeđeni studenti su prebačeni u bolnicu, a Katimerini je javio da će student koji je napadnut sjekirom biti operisan nakon što mu je nanijeta teška povreda butine.

Administracija Univerziteta saopštila je da je u stalnoj komunikaciji sa obezbjeđenjem, dok se ulažu napori da se identifikuju počinioci napada.

(Tanjug)

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Atina

Grčka

studenti

fizički napad

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