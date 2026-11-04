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Ambasada SAD-a izdala upozorenje zbog sutrašnjih protesta u Francuskoj

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04.11.2026 17:56

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Francuskoj upozorila je na sutrašnje proteste i svojim državljanima savjetovala da izbjegavaju veća okupljanja.

"Protesti, demonstracije i mitinzi nastavljaju se širom Francuske. Štrajk je najavljen za sutra u više sektora i obuhvatiće prosvjetne i radnike u zdravstvu te državne službenike i javni saobraćaj širom Francuske", navodi se u saopštenju.

Istaknuto je da bi se protesti mogli proširiti i van predviđenih ruta te da bi mogli biti nastavljeni i tokom vikenda.

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Evropu je tokom jeseni zahvatio talas protesta zbog rasta troškova života.

Demonstracije u Francuskoj počele su sredinom septembra kada su učenici srednjih škola iz predgrađa Pariza izašli na ulice sa zahtjevom za bolje uslove obrazovanja.

Potom su im se pridružili razni sindikati i protesti su se potom proširili na druge regione u Francuskoj i Evropi.

(SRNA)

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