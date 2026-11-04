Novi saziv Narodne skupštine: SNSD jači za pet mandata

SNSD je sa 34 poslanička mandata najjača politička partija u novom sazivu Narodne skupštine. Sa dosadašnjim koalicionim partnerima obezbijeđena je stabilna skupštinska većina od 54 poslanika, što predstavlja osnov za nastavak dosadašnje političke saradnje i formiranje nove Vlade. Prvi korak je konstituisanje Narodne skupštine Republike Srpske.

"Dakle mnogo prije rokova, kao i uvijek pokazaćemo da smo najefikasniji Parlament ne samo u BiH, nego i u okruženju. Što se tiče funkcionisanja RS, ona uvijek funkcioniše besprekorno, tako da nema nijedne institucije koja neće biti na vrijeme ili mnogo brže od drugih konstituisana", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Sa osvojenih 214.609 glasova, SNSD je dobio najveći broj poslaničkih mandata. U odnosu na prethodni saziv, SNSD pet poslanika više, što znači i snažnije prisustvo u novom parlamentarnom sazivu.

"Ostvarili smo jedan ozbiljan rezultat. Mi smo oko 40 odsto dobili za Parlament Republike Srpske. Republici Srpskoj ćemo obezbjediti sigurnu vlast, stabilnu vlast I stabilno ekonomsko kretanje, želim da kažem da ćemo najvjerovatnije najdalje do 15. imati konstitutivnu sjednicu Skupštine", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Stranke okupljene oko SNSD-a, u naredne četiri godine, imaće 20 narodnih poslanika. Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS, koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Socijalistička partija Srpske 4 i Republička Stranka Srpske 1. Lider SPS-a ranije je rekao da će će SPS kao jedan od najbližih partnera SNSD-a učestvovati u dogovorima o formiranju vlasti.

"Naravno da ćemo razgovarati sa našim partnerima oko učešća u vlasti, mi smo poznati kao partija koja nikad nije vodila ucjenjivačku politiku, mi smo partneri", rekao je Goran Selak, predsjednik SPS-a.

Drugo mjesto po broju osvojenih mandata pripada Pokretu "Sigurna Srpska", koji će ujedno biti najzastupljenija opoziciona politička opcija u novom sazivu. Osvojili su ukupno 12 poslaničkih mjesta, devet direktnih i tri kompenzaciona mandata.

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"Moramo mnogo da radimo, mi smo zadovoljni našim rezultatima, mi smo ponosni na 12 poslaničkih mandata I moramo reći da smo veliki dio I značajan dio naših ciljeva postigli", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

Druga po snazi opoziciona partija SDS, imaće 10 mandata u parlamentu. Lista za pravdu i red 4, Koalicija za državu 3. Vladajuća većina imaće dvotrećinsku podršku. Predsjednik NSRS je podsjetio da je opozicija u prethodnom sazivu često napuštala skupštinsku salu, posebno u važnim trenucima. Kaže da će u novom sazivu biti drugačije.

"Sada je dvotrećinska trećina nešto što je aksiom politike u Republici Srpskoj i sada smo potpuno sigurni da ćemo je imati i formalno i neformalno", rekao je Stevandić.

Na konstitutivnoj sjednici poslanici će preuzeti mandate, položiti zakletve i izabrati rukovodstvo parlamenta. Zakletvu bi trebalo da položi i novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

Nakon preuzimanja dužnosti, predsjednik Republike obavlja konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, a potom predlaže mandatara za sastav nove Vlade.