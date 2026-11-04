Minić: Dvorana "Borik" je hram sporta i da tako mora ostati

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je nedopustivo da klubovi u Banjaluci usred sezone ostaju bez termina i prostora za trening i da očekuje od Gradske i uprave "Borika" da obezbijede uslove koje sportisti zaslužuju.

Minić je istakao da je dvorana "Borik" hram sporta i da tako mora ostati.

"Nedopustivo je da klubovi usred sezone ostaju bez termina i prostora za trening. Podržavam zahtjev da se ovo pitanje trajno uredi. Očekujem da Grad i uprava `Borika` obezbijede uslove koje naši sportisti zaslužuju", napisao je Minić na Iksu.

Dvorana Borik je hram sporta i tako mora ostati. Nedopustivo je da klubovi usred sezone ostaju bez termina i prostora za trening. Podržavam zahtjev da se ovo pitanje trajno uredi. Očekujem da Grad i uprava Borika obezbijede uslove koje naši sportisti zaslužuju. — Savo Minić (@minic_savo) November 4, 2026

Košarkaški i Rukometni klub "Borac" izrazili su nezadovoljstvo terminima za treninge i utakmice u dvorani "Borik".

Kritike su uputili Gradskoj upravi i Sportskom centru "Borik", tvrdeći da se potrebe klubova godinama stavljaju iza komercijalnih interesa.

Istakli su da se od klubova očekuju vrhunski rezultati i uključivanje d‌jece u sport, dok im se istovremeno, prema njihovim riječima, uskraćuju osnovni uslovi za rad.