Putin uručio Medalju Puškina ministru Dragi Mastiloviću

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin danas je na svečanoj ceremoniji u Moskovskom Kremlju uručio ministru za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragi Mastiloviću, visoko državno odlikovanje Ruske Federacije – Medalju Puškina.

Ovo značajno priznanje ministru Mastiloviću dodijeljeno je ukazom predsjednika Ruske Federacije od 22. oktobra 2026. godine, za veliki doprinos njegovanju i promovisanju ruske kulture u inostranstvu.

Medalja Puškina predstavlja priznanje dugogodišnjem angažmanu ministra Mastilovića na razvoju i unapređenju kulturnih, naučnih i akademskih veza Republike Srpske i Ruske Federacije, kao i njegovom doprinosu jačanju saradnje obrazovnih i naučnih institucija i njegovanju tradicionalno bliskih odnosa dva naroda.

Povodom uručenja odlikovanja, ministar Mastilović je istakao da ovo priznanje doživljava ne samo kao ličnu čast već i kao priznanje akademskoj zajednici i institucijama Republike Srpske koje godinama rade na razvoju međunarodne saradnje i jačanju prijateljskih odnosa.

On je dodao da nauka i obrazovanje predstavljaju trajne mostove koji povezuju narode, te da ovo odlikovanje za njega predstavlja dodatnu obavezu i podstrek da nastavi da razvija zajedničke naučne i akademske projekte, unapređuje razmjenu znanja i iskustava i njeguje istorijske i kulturne veze koje povezuju srpski i ruski narod.

"Izuzetna mi je čast i privilegija primiti ovo veliko priznanje iz ruku predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina, najvećeg državnika našeg vremena, čiji politički autoritet i istorijska uloga imaju poseban značaj u savremenom svijetu. Ovo priznanje doživljavam kao veliko lično priznanje, ali i kao potvrdu prijateljskih odnosa i uspješne saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije. Iskreno zahvaljujem predsjedniku Putinu na ukazanoj časti, kao i ambasadoru Ruske Federacije u BiH Igoru Kalabuhovu na podršci i angažmanu u jačanju naših odnosa", poručio je ministar Mastilović.