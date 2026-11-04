Novi talas sukoba u SDS-u: "Problem se ne može rješavati lijepim riječima"

Povjerenik za bijeljinsku Gradsku organizaciju SDS-a Sreten Vučković izjavio je da ova stranka u Bijeljini već šest godina nema funkcionalnu organizaciju što je problem koji se mora rješavati.

"To je problem koji ne možemo ignorisati, a nećemo ga rješavati saopštenjima i lijepim riječima", rekao je Vučković novinarima.

Vučković smatra da se iz prethodnih izbornih ciklusa moraju izvući pouke i da je potrebna ozbiljna analiza, kako u stranačkom Gradskom odboru tako i na nivou Republike Srpske.

On je rekao da je svjestan odgovornosti i da mu je cilj da pokrene SDS u Bijeljini.

"Cilj je da vratimo stranku među ljude i da ponovo izgradimo organizaciju koja će imati povjerenje, snagu i političku perspektivu", kaže Vučković.

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Odgovarajući na pitanje kako su ušli u stranačke prostorije u Bijeljini, Vučković je rekao da su našli način da uđu u objekat, koji je juče bio zatvoren.

(SRNA)