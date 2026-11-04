Priveden komandant SAJ-a Igor Žmirić

Autor:ATV redakcija
Komentari:5
U toku su hapšenja u okviru istrage slučaja "Garaža" i navoda o zlostavljanju studentkinje Nikoline Sinđelić, među privedenima je više pripadnika JZO i komandat SAJ Igor Žmirić, nezvanično saznaje portal Njuzmaks Balkans.
Među osobama obuhvaćenim istragom nalazi se i nekadašnji komandant Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak, koji je nakon izbijanja afere imenovan za načelnika Uprave kriminalističke policije.
Region
Zakon u pripremi: Slanje fotografije polnog organa postaje kazneno djelo
Njima se na teret stavlja da su tokom ljeta 2025. godine grupu demonstranata nezakonito držao u garaži zgrade Vlade Srbije. Predmet se povezuje i sa navodima o postupanju policijskih službenika prema učesnicima protesta.
Predmet je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal ustupljen na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Tužilaštvo je ranije saopštilo da se Marko Kričak i još sedam osoba terete za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. U okviru predistražnog postupka zatraženo je prikupljanje potrebnih obavještenja od Sektora unutrašnje kontrole MUP, dok su pojedini svjedoci već dali izjave pred tužiocem.
Predmet je dospio u fokus javnosti nakon što je studentkinja Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić iznijela tvrdnje da je tokom jednog protesta bila fizički maltretirana i izložena prijetnjama silovanjem u zgradi Vlade Srbije.
Zbog tih navoda studenti i građani organizovali su više skupova podrške, zahtijevajući smjenu i procesuiranje odgovornih.
Hronika
Akcija "Demidž": Ovo su imena svih uhapšenih u Banjaluci
Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je odbacilo optužbe o prekoračenju policijskih ovlašćenja, dok je ministar Ivica Dačić izjavio da je Sektor unutrašnje kontrole samoinicijativno pokrenuo provjere svih navoda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h0
Srbija
6 h1
Srbija
7 h0
Srbija
9 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu