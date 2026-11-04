Jeziv prizor na farmi: 12 krava uginulo zbog gladi i žeđi

Na jednoj farmi u blizini Maribora pronađeno je 12 mrtvih krava, a prvi rezultati istrage ukazuju na to da su životinje uginule zbog nedostatka hrane i vode.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i zaštitu bilja obaviještena je u ponedjeljak o sumnji na zlostavljanje stoke na farmi u selu Gornja Voličina, prenijela je agencija STA.

Živa stoka ne pokazuje znake zanemarivanja

Slučaj je otkriven kada je veterinar došao u redovnu godišnju kontrolu.

Na osnovu stanja u kojem su zatečeni leševi, vjeruje se da su životinje uginule u različitim vremenskim periodima, saopštila je Uprava.

Istraga je i dalje u toku, naveli su iz Uprave, dodajući da živa grla stoke koja su zatečena na paši ne pokazuju znake zanemarivanja i da će za sada ostati na farmi.

Poljoprivredno-šumarska komora Slovenije (KGZS) je u utorak objavila saopštenje u kojem osuđuje zlostavljanje životinja, ističući da je zanemarivanje neprihvatljivo.

Iz Komore su poručili da očekuju od nadležnih organa da sprovedu detaljnu istragu i preduzmu odgovarajuće mjere ukoliko se utvrde nepravilnosti.