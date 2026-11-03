Medvjed napao muškarca, nije mu bilo spasa

Autor:ATV redakcija
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Muškarac star oko 53 godine preminuo je danas u Albaniji, nakon što ga je, kako se sumnja, napao medvjed. Tragedija se dogodila na području grada Bulćize, a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog događaja.
Oko 14.10 časova bolnica u Bulćizu obavijestila je policiju da su članovi porodice muškarca inicijala U. F. zatražili medicinsku pomoć, jer se sumnja da ga je napala divlja životinja, odnosno medvjed.
Policijske službe i istražna grupa odmah su izašli na mjesto događaja, gdje je utvrđeno da je pedesettrogodišnjak izgubio život.
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Njegovo tijelo prebačeno je u Institut za sudsku medicinu radi daljih ispitivanja.
Istražna grupa, pod rukovodstvom Tužilaštva, radi na rasvjetljavanju i potpunom dokumentovanju svih okolnosti ove tragedije.
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