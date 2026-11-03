U BiH raspisan tender od skoro 10 miliona KM

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH pokrenulo je postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta s revizijom brze ceste Lašva – Jajce, na dionici od Turbeta do Jajca. Procijenjena vrijednost tendera iznosi 9,9 miliona KM bez PDV-a.

Nabavka je podijeljena na dva lota, pri čemu je najveći dio sredstava namijenjen izradi glavnog projekta. Za ovaj posao planirano je devet miliona KM, dok je za reviziju projektne dokumentacije predviđeno dodatnih 900.000 KM.

Prema objavljenim uslovima tendera, rok za izvršenje oba ugovora iznosi 18 mjeseci. Projektant i revident biće obavezni dokumentaciju dostavljati u Centar za održavanje i kontrolu saobraćaja Zvirići kod Bijače.

Postupak se provodi putem otvorenog postupka javne nabavke, a kao jedini kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača određena je najniža ponuđena cijena.

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Od zainteresovanih kompanija traži se i dostavljanje garancije za ozbiljnost ponude, kao i garancije za uredno izvršenje ugovora.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar, piše Oslobođenje.