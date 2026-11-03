Teku rokovi za formiranje vlasti, ko će s kim, a ko ne dolazi u obzir?

Pregovori o formiranju vlasti već su počeli. Pojedinci izbora imaju privilegiju da biraju s kim će za pregovarački sto, ali i s kim, sigurno, neće. Neki su već zauzeli stavove, ali većina, ipak, stav ne iznosi javno.

Rezultati potvrđeni, razloga za čekanje nema. Pred parlamentarnim stranka su sastanci i dogovori o tome ko će u naredne četiri godine odlučivati o životu građana u BiH.

Uslovi, zahtjevi, očekivanja, želje, ono je što će se naći za pregovaračkim stolom. Pobjednici izbora biraju s kim će pregovarati, a neki od njih znaju s kim hoće, a ko ne dolazi u obzir.

"Ono što znamo danas jeste da ćemo sa HDZ-om nastaviti partnerstvo i da ćemo razumjeti njihove potrebe da oni konsoliduju svoju strukturu, ali isto tako ćemo im vrlo jasno reći i danas da nikakvo partnerstvo ne dolazi u obzir sa strukturom u kojoj će se naći Stranka za BiH. To je nešto što izražava neprijateljske stavove prema Republici Srpskoj", kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

O formiranju vlasti danas su u Sarajevu razgovarali i predstavnici SDA, SBiH i DF-a. Na riječima škrti, a u SBiH samouvjereno poručuju da bošnjačku reprezentaciju neće birati u SNSD-u.

"Neće mu to poći za rukom, jer sada nema pred sobom beskičmenjake poput stranaka Trojke, koje je imao prije četiri godine. Sada ima ozbiljne stranke pred sobom", rekao je Džemal Smajić, genelarli sekretar SBiH.

U SDA su svjesni da bez SNSD-a neće morati formirati vlast na nivou BiH, pa su poruke slične Smajićevim, ali i onim koje su slali prije samo nekoliko mjeseci izostale. Danas biraju riječi, ali konkretnih odgovora koga vide kao partnere nema.

"Mi smo imali vrlo konstruktivne razgovore do sada. Nije bilo nikakvog uslovljavanja. Ne želimo mi pristati na bilo kakva uslovljavanja ni sa druge strane", rekao je Mirsad Zaimović, član Pregovaračkog tima SDA.

Dok iz nekih bošnjačkih partija kategorično poručuju da Trojka mora u opoziciju, u nekim drugim strankama, čini se, ne zastupaju takav stav. Ali, čini se da je sve izvjesnije da SDP, ipak, neće biti dio vladajuće strukture, pogotovo kada se u obzir uzme njihov odnos sa SDA. Nermin Nikšić poručuje da stranka koju vodi neće biti priljepak SDA.

"Ukoliko bude partnera da sa SDP-om prave vlast, onda će se ta vlast postavljati i mi ćemo u tome učestvovati kao ravnopravan partner, ali nikako kao nečiji priljepak ili da nas neko podrazumijeva, zato što je odlučio da budemo dio države ili dio federalne vlasti", kaže Nikšić.

Dio vlasti sigurno će biti HDZ. Njihove želje jasne, težiće izmjenama Izbornog zakona. I stavovi stranke poznati. SNSD nezaobilazan partner u formiranju vlasti, ali nema crvene linije ni za druge stranke.

"Jedan ključan stav je važan, da pokušamo naći trajno rješenje za ovo što smo govorili i u kampanji, da se pozicija hrvatskog člana Predsjedništva ne zavisi više o izbornoj matematici, nego d ato treba da bude trajno riješeno kroz Izborni zakon, izborna volja građana, koju ne smijemo zanemarivati, niti pokušati kroz bilo kakve pregovaračke procese zaobići. Ona će uskoro biti vidljiva kroz izborne rezultate u klubovima naroda u domovima naroda", rekla je Darijana Filipović, potpredsjednik HDZ-a.

Iz SNSD-a su poručili i da Savjet ministara BiH neće biti formiran dok se ne izvrše promjene u Ustavnom sudu BiH i dok iz te institucije ne odu strane sudije, a jedan od zahtjeva je i poništavanje štetnih odluka OHR-a. To se nije svidjelo Zlatku Lagumdžiji, koji tvrdi da za tako nešto nema podrške od strane međunarodne zajednice. Nije se dugo čekalo na odgovor lidera SNSD-a.

"Pošto vidim da se Lagumdžija propinje da se predstavi kao neki faktor, čisto da ne bude nedoumica: Lagumdžija u budućoj konstelaciji odnosa neće biti ništa. Može da se propinje do mile volje, ali ništa biti neće. Ćao", kaže Dodik.

Ko će kome reći ćao, a ko kome pružiti ruku partnerstva, to ćemo vidjeti narednih dana. Ono što je sigurno jeste da se neće dugo čekati na formiranje Narodne skupštine Republike Srpske.

Taj posao bi trebalo da bude završen do 15. novembra. Rok za konstituisanje Predsjedništva BiH je 15 dana, a onda slijedi i formiranje Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a zatim i Doma naroda.