Logo

"U toku izborne kampanje izrečeno 1.350.000 KM kazni"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 11:46

Komentari:

0
ЦИК БиХ, сједница

Član Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Irena Hadžiabdić rekla je danas u Sarajevu da je u toku izborne kampanje izrečeno 1.350.000 KM kazni zbog različitih sankcija.

Hadžiabdićeva je navela da je bilo 165 prigovora samo zbog zloupotrebe javnih sredstava, za šta je do sada izrečeno osam sankcija i da će taj posao biti nastavljen.

НСРС, Народни посланик

BiH

CIK potvrdila rezultate izbora u BiH

"Mi smo jako limitirani odredbama izbornog zakona i navešću samo dva primjera. Kad je riječ o govoru mržnje, bila je samo 31 prijava i samo jedan govor mržnje koji smo mogli podvesti pod norme izbornog zakona", rekla je Hadžiabdićeva na konferenciji za medije nakon sjednice na kojoj su potvrđeni rezultati opštih izbora u BiH, koji su održani 4. oktobra.

Većina sankcija, kaže ona, odnosi se na nosioce izvršnih funkcija i nosioce mandata samo ako su kandidati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

Kazna

Izbori 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

ЦИК потврдила резултате избора у БиХ

BiH

CIK potvrdila rezultate izbora u BiH

2 h

0
Гранична полицајка

BiH

Granična policija BiH zapošljava 11 službenika: Plate i do 2.900 KM

5 h

0
ЦИК данас потврђује резултате општих избора у БиХ

BiH

CIK danas potvrđuje rezultate opštih izbora u BiH

5 h

0
Операција Алтеа, под окриљем ЕУФОР-а

BiH

Posljednji opraštaj od tragično nastradalih u helikopterskoj nesreći

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima