Član Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Irena Hadžiabdić rekla je danas u Sarajevu da je u toku izborne kampanje izrečeno 1.350.000 KM kazni zbog različitih sankcija.

Hadžiabdićeva je navela da je bilo 165 prigovora samo zbog zloupotrebe javnih sredstava, za šta je do sada izrečeno osam sankcija i da će taj posao biti nastavljen.

BiH CIK potvrdila rezultate izbora u BiH

"Mi smo jako limitirani odredbama izbornog zakona i navešću samo dva primjera. Kad je riječ o govoru mržnje, bila je samo 31 prijava i samo jedan govor mržnje koji smo mogli podvesti pod norme izbornog zakona", rekla je Hadžiabdićeva na konferenciji za medije nakon sjednice na kojoj su potvrđeni rezultati opštih izbora u BiH, koji su održani 4. oktobra.

Većina sankcija, kaže ona, odnosi se na nosioce izvršnih funkcija i nosioce mandata samo ako su kandidati.