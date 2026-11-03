Granična policija BiH traži 11 novih državnih službenika, a zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 20. novembra. Osnovne neto plate za ponuđena radna mjesta kreću se od 1.588,98 do 2.901,61 KM.

Javni konkurs raspisala je Agencija za državnu službu BiH, a najveći broj radnih mjesta, njih deset, otvoren je u Sarajevu. Jedan službenik biće zaposlen u Terenskoj kancelariji Zapad u Bosanskom Grahovu.

Za svaku od 11 pozicija predviđen je prijem po jednog izvršioca.

Koja radna mjesta su ponuđena?

Najbolje plaćeno radno mjesto je načelnik Uprave za administraciju u Sarajevu, za koje je predviđena osnovna neto plata od 2.901,61 KM.

Granična policija traži i dva šefa odjeljenja, za administrativno-tehničku podršku i za odnose s javnošću, kojima je predviđena plata od 2.245,30 KM.

Konkurs je raspisan i za tri stručna savjetnika, i to za ljudske resurse, javne nabavke i telekomunikacione spojne puteve. Za ove pozicije osnovna neto plata iznosi 2.024,22 KM.

Preostalih pet radnih mjesta ima osnovnu neto platu od 1.588,98 KM.

Riječ je o pozicijama analitičara, stručnog saradnika, stručnog saradnika za ljudske resurse, stručnog saradnika za finansijsko upravljanje i kontrolu, te stručnog saradnika za pravna pitanja i ljudske resurse.

Upravo posljednja navedena pozicija jedina je za koju se službenik traži u Bosanskom Grahovu, dok su sva ostala radna mjesta u Sarajevu.

Koji su uslovi za zaposlenje?

Kandidati koji žele da konkurišu moraju imati završen fakultet, odnosno sedmi stepen stručne spreme ili odgovarajuću diplomu stečenu prema Bolonjskom sistemu studiranja.

U zavisnosti od radnog mjesta, potrebno je najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, kao i od jedne do pet godina radnog iskustva u struci.

Za kandidate koji nemaju položen stručni upravni ispit predviđeno je polaganje javnog ispita prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita.

Pored toga, svi kandidati koji uspješno prođu konkursnu proceduru moraće da prođu i bezbjednosne provjere prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave do 20. novembra

Zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti elektronskim putem, posredstvom sistema Agencije za državnu službu BiH, ili preporučenom poštom.

Prijave koje se šalju poštom potrebno je dostaviti na adresu Agencije za državnu službu BiH, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo.

Rok za prijavljivanje je 20. novembar, a detaljni uslovi za svaku od ponuđenih pozicija, kao i kompletan tekst javnog konkursa, dostupni su na internet stranici Agencije za državnu službu BiH.