CIK potvrdila rezultate izbora u BiH

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate Opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra 2026. godine, čime su počeli zakonski rokovi za konstituisanje vlasti.

Nakon što je odlučeno po svim prigovorima i žalbama, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine stekli su se uslovi da se donese odluka o potvrđivanju rezultata izbora za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamenta BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i deset kantona.

Među prvim institucijama koje bi trebalo da budu konstituisane nakon potvrđivanja izbornih rezultata nalaze se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske.

Predsjedništvo BiH će u naredne četiri godine činiti Željka Cvijanović kao srpski član, Darijana Filipović kao hrvatski i Denis Bećirović kao bošnjački član.

Predsjednik Republike Srpske je Savo Minić. Kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske situacija je sljedeća: SNSD je osvojio 34 mandata, PSS 12, SDS 10, DNS-NPS 5, SP-DEMOS-NDP 5, Ujedinjena Srpska 5, Za pravdu i red-PDP 4, SPS 4, Koalicija za državu 3 i Republička stranka Srpske 1.

Rezultati za NSRS

Kada je riječ o federalnoj Skupštini, SDA ima najviše osvojenih mandata 31. Slijede SDP sa 16, koalicija okupljena oko HDZ-a ima 15, SBiH 9, NiP 7, DF/GS 6, Naša stranka 4, NES 4, Koalicija oko HDZ-a 1990 3, Bosanskohercegovačka inicijativa 1, HNP 1 i Pomak 1.

Rezultati za FBiH

U Predstavničkom domu PSBiH najviše mandata ima SDA - 9. Iz Republike Srpske to je SNSD sa 6, a treća partija po snazi je SDP sa 5 mandata. Koalicija oko HDZ-a BiH ima 4, SBiH 3, NiP 2, DF/GS 2, Pokret sigurna Srpska 2, SDS 2, Hrvatska petorka 1, Naša stranka 1, NES BIH 1, DNS-NPS 1, Za pravdu i red 1, Socijalistička partija 1 i Ujedinjena Srpska 1.