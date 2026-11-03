CIK danas potvrđuje rezultate opštih izbora u BiH

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH danas će potvrditi rezultate opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra.

Iz CIK-a je za 11.00 časova najavljena konferencija za novinare u sjedištu Komisije.

Nakon što CIK potvrdi izborne rezultate, počinju teći zakonski rokovi za formiranje vlasti za sve nivoe za koje su održani izbori.

U BiH su 4. oktobra održani izbori za sljedeće nivoe vlasti - za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona, prenosi Srna.