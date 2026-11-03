Logo

CIK danas potvrđuje rezultate opštih izbora u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 07:35

Komentari:

0
ЦИК данас потврђује резултате општих избора у БиХ
Foto: ATV

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH danas će potvrditi rezultate opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra.

Iz CIK-a je za 11.00 časova najavljena konferencija za novinare u sjedištu Komisije.

Nakon što CIK potvrdi izborne rezultate, počinju teći zakonski rokovi za formiranje vlasti za sve nivoe za koje su održani izbori.

U BiH su 4. oktobra održani izbori za sljedeće nivoe vlasti - za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

glasanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гранична полицајка

BiH

Granična policija BiH zapošljava 11 službenika: Plate i do 2.900 KM

1 h

0
Операција Алтеа, под окриљем ЕУФОР-а

BiH

Posljednji opraštaj od tragično nastradalih u helikopterskoj nesreći

13 h

0
ОХР

BiH

SAD, Rusija i Kina saglasne: OHR-u isteklo vrijeme, treba da bude zatvoren

14 h

7
Бирачко мјесто, избори 2026.

BiH

CIK sutra potvrđuje rezultate opštih izbora u BiH

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima