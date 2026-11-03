Zašto se na zvanične rezultate izbora u BiH čekalo do posljednjeg dana

Posljednji dan zakonom predviđenog roka potvrđeni su rezultati Opštih izbora. Konačni rezultati dostupni su na zvaničnoj stranici CIK-a, a pred ovom institucijom je izrada Uvjerenja o dodjeli mandata. Svi koji planiraju da se odreknu mandata, od danas imaju priliku da to učine.

Iako su stranke danima unazad brojale svaki glas, i bilježile svaki mandat, od danas rezultati zvanični. Poslanici, izabrani predstavnici, ako žele, mogu se odreći mandata, i to već od danas.

"Takođe, svi novoizabrani članovi zakonodavnih organa vlasti koji obavljaju izvršnu dužnost iz prethodnog mandata, ukoliko prihvataju novi mandata a žele iskoristiti pravo na mirovanje mandata, trebaju dostaviti Izjavu o prihvatanju mandata kao i Zahtjev o mirovanju mandata uz dostavljanje dokaza da obavljaju izvršnu dužnost iz prethodnog mandata u roku od sedam dana od objavljivanja potvrđenih izbornih rezultata", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a.

A na rezultate se čekalo i zbog ponovnog brojanja sa pojedinih mjesta. Najveći broj nepravilnosti odnosio se na nepravilno popunjene obrasce kažu u CIK-u, te i danas poručuju, ono što je odranije bilo poznato, birački odbori, a posebno operateri, nisu bili dobro obučenu, a ni saradnja sa dobavljačem skenera nije išla glatko.

"Naravno problema je bilo, najmanje 66 biračkih mjesta nije uspjelo uraditi transmisiju, neke transmisije. Neke transmisije rezultata nisu uspjele ni iz OIK-a, jedan uređaj u Bijeljini je imao probleme sa konfiguracijom. Za mene je veliki problem i što smo morali mijenjati neke uređaje na dan izbora", kaže Irena Hadžiabdić, član CIK-a.

Ključno je bilo pitanje koliko će precizno skeneri pokazati rezultate, i da li se može osloniti na njih.

"Ponovnim brojanjem nakon utvrđivanja rezultata na dva mjesta u dva kantona u FBiH su se promijenili rezultati u smislu dodjele mandata". To je USK i Kanton", rekao je Željko Bakalar, načelnik CIK-a.

"Broj zahtjeva za ponovno brojanje koji se nije približio ni broju dvadeset, a prelazio je 150 vrlo dobro govori da ovi izbori nisu kompromitovani", rekla je Hadžiabdić.

Rad CIK tokom izbornog procesa bio je pod lupom obzirom da su ovo prvi izbori na kojim su korištene nove tehnologije u BiH. I sami članovi CIK-a izražavali su sumnju da će proći bez problema.

"Uradimo 100%, kaže što ste niste uradili 200%. Uradimo 200%. što ste uradili 200%. mogli ste 300%. Opšti izbori 2026. predstavljaju prekretnicu u izbornoj istoriji BiH. Izborni proces ostao je operativan u cijeloj zemlji tokom izbornog dana. Mjere za vanredne situacije bile funkcionisale su kada je bilo potrebno. A građani su preliminarne rezultate dobili u rekordnom roku", kaže Suad Arnautović, član CIK-a.

Od danas počinju teči rokovi za konstituisanje skupština. Najkraći je za NSRS 15 dana, za PFBIH je 20, a za PS BIH je do 3. decembra, tačno mjesec dana.