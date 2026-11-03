Cvijanović sa Hlobenom: Unaprijediti saradnju sa Slovačkom

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa ambasadorom Slovačke Republike u BiH Romanom Hlobenom o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH.

Tokom sastanka, Cvijanović se zahvalila sagovorniku na čestitki povodom izborne pobjede, izrazivši nadu da će saradnja svih nivoa vlasti sa Slovačkom u narednom periodu biti dodatno unapređena, prenosi Srna.

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