Istorijsko iskustvo uvjerljivo pokazuje da su narodi Rusije, suočeni sa teškim iskušenjima, uvijek nalazili snagu da se ujedine, odbrane nezavisnost otadžbine i obezbijede njen dalji razvoj, rečeno je Srni u Ambasadi Rusije u BiH povodom Dana narodnog jedinstva, 4. novembra.

Naglašeno je da je snaga Rusije u jedinstvu njenih naroda, poštovanju njihovih kulturnih tradicija, zajedničkom istorijskom sjećanju i odlučnosti da brane suverenitet i budućnost svoje zemlje.

"Uvjereni smo da i danas sloga mnogonacionalnog ruskog društva, odanost zajedničkim duhovnim i moralnim vrijednostima i odgovornost za sudbinu otadžbine ostaju zalog prevazilaženja svih izazova", istakli su u ovom diplomatskom predstavništvu.

Iz Ambasade Ruske Federacije su naveli da Dan narodnog jedinstva simbolizuje patriotizam, slogu i odanost otadžbini i podsjetili na istorijske činjenice i razloge obilježavanja ovog dana.

"Ovaj praznik podsjeća na herojske stranice istorije Rusije, kada su se predstavnici različitih nacionalnosti, društvenih grupa i vjeroispovijesti ujedinjavali radi odbrane rodne zemlje, očuvanja njene nezavisnosti i državnosti", kažu u ruskoj Ambasadi.

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Pojasnili su da istorijski korijeni praznika sežu u događaje iz 1612. godine, kada je narodna vojska pod vodstvom Kuzme Minina i Dmitrija Požarskog oslobodila Moskvu od poljskih osvajača, što je omogućilo izlazak iz smutnog doba i obnavljanje nezavisnosti zemlje.

U presudnom trenutku za sudbinu zemlje, kako je naglašeno, jedinstvo naroda i njegova spremnost da brani slobodu i suverenitet otadžbine dali su ključan doprinos u pobjedi nad neprijateljem.

"Ima neke istorijske ironije što se pojedine evropske prijestonice, koje su suludo pokušavali nanijeti Rusiji strateški poraz rukama kijevskog režima, sve više danas suočavaju sa oštrim krizama, unutrašnjim podjelama i nemirima čije uzroke valja tražiti jedino u njihovim neodgovornim politikama", naveli su iz Ambasade Rusije.

Ukazano je na to da poseban značaj Dan narodnog jedinstva ima 2026. godine, koja je ukazom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina proglašena godinom jedinstva naroda Rusije.

Objasnili su da je cilj ove odluke da istakne jedinstven karakter Rusije, u kojoj predstavnici brojnih naroda, kultura i religija vijekovima žive i rade zajedno, čuvajući sopstveni identitet i istovremeno osjećajući pripadnost zajedničkoj otadžbini.

"Mnogonacionalno jedinstvo Rusije nije samo istorijsko nasljeđe, već i jedan od najvažnijih temelja naše državnosti, snage i prosperiteta", navode iz Ambasade.

Kako je navedeno, narode Rusije povezuju zajednička istorija, tradicionalne duhovne i moralne vrijednosti, poštovanje kulturne i vjerske raznolikosti, kao i odgovornost za sadašnjost i budućnost zemlje.

Najsvijetliji primjer te sloge bio je podvig Sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, kada su se predstavnici svih nacionalnosti rame uz rame borili protiv nacizma, odbranili slobodu svoje zemlje i oslobodili narode Evrope.

U tom kontekstu, dodali su iz ruske Ambasade, poseban značaj ima uspostavljanje novog spomen-dana u Rusiji, Dana sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom koji su počinili nacisti i njihovi saučesnici.

Ovaj datum je prvi put zvanično obilježen 19. aprila 2026. godine, što je označilo naše sjećanje na milione mirnih sovjetskih građana, žrtava nacističke politike istrebljenja.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom predstavlja našu moralnu obavezu prema generaciji pobjednika i služi kao podsjetnik na nedopustivost oživljavanja mizantropskih ideologija, kažu iz Ambasade Rusije u BiH.

Dalje su napomenuli da očuvanje istorijske istine o zločinima nacista, suprotstavljanje pokušajima njihovog opravdavanja i revizije ishoda Drugog svjetskog rata ostaju među najvažnijim zadacima Ruske Federacije i društva.

Podsjetili su i da izbori poslanika Državne Dume Federalne Skupštine Ruske Federacije, održani u septembru ove godine, jasno svjedoče o jedinstvu naroda Rusije.

"Njihovi rezultati pokazali su patriotsku konsolidaciju društva i podršku građana kursu Predsjednika Rusije Vladimira Putina, usmjerenom na jačanje državnog suvereniteta, osiguranje nacionalne bezbjednosti i zaštitu interesa Rusije", naveli su iz Ambasade.

U odgovoru Srni su istakli da takva patriotska pozicija ruskih građana dobija poseban značaj u uslovima hibridnog rata koji kolektivni Zapad vodi protiv Rusije, nastojeći da ispita njen suverenitet, oslabi državnost i unese podjele u društvo.

Iz ruskog diplomatskog predstavništva su istakli da, kao i prije četiri vijeka, kada je narodna vojska Kuzme Minina i Dmitrija Požarskog oslobodila Moskvu od stranih osvajača, jedinstvo naroda i danas predstavlja ključni oslonac u zaštiti nacionalnih interesa i samostalnog razvojnog puta države.

(SRNA)