Otvara se za nekoliko dana: Lidl u BiH ulaže više od 200 miliona KM

Dolazak njemačkog trgovačkog lanca Lidla na tržište Bosne i Hercegovine ulazi u novu fazu. Kompanija će 12. novembra svečano otvoriti svoj logističko-distributivni centar u Lepenici kod Kiseljaka, čime će biti završen jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za buduće poslovanje u našoj zemlji.

Vrijednost investicije premašuje 100 miliona eura, odnosno gotovo 200 miliona KM, a novi kompleks imaće važnu ulogu u snabdijevanju Lidlove buduće maloprodajne mreže širom Bosne i Hercegovine.

Centar je izgrađen u Poslovnoj zoni Azapovići, na području opštine Kiseljak, u blizini Sarajeva i autoputa A1. Njegova lokacija omogućava povezivanje s različitim dijelovima zemlje, što je posebno važno za organizaciju distribucije robe prema budućim prodajnim objektima.

Na svečanosti povodom otvaranja najavljena su obraćanja generalnog direktora Lidla BiH Dragana Čigoje i načelnika Opštine Kiseljak Mladena Mišurića-Ramljaka. Predviđen je i obilazak kompleksa, tokom kojeg će prisutni imati priliku upoznati se s njegovim kapacitetima i načinom rada.

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Otvaranje logističkog centra predstavlja značajan korak u pripremama za početak poslovanja Lidla u BiH. Iako datum otvaranja prvih prodavnica još nije naveden u ovoj najavi, izgradnja distributivne infrastrukture jedan je od ključnih preduslova za širenje trgovačkog lanca na domaćem tržištu, piše Radiosarajevo.

Kompleks u Lepenici već je ranije privukao pažnju javnosti.

BiznisInfo.ba je u augustu objavio fotografije i snimke napravljene dronom, koji su pokazali razmjere izgrađenog objekta i njegov značaj u okviru Lidlovih planova za Bosnu i Hercegovinu.