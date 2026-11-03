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Pronađene stvari na 2.130 metara visine: Ovo je Jakov koji je nestao na Triglavu

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03.11.2026 15:46

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Триглав је највиши врх Словеније и Јулијских Алпа
Foto: Simon S./Pexels

Devetnaestogodišnji Čačanin Jakov V. iz Preljine nestao je u subotu na planini Triglav u Sloveniji, a potraga za njim na izuzetno nepristupačnom terenu traje već nekoliko dana bez uspjeha. Rad spasilaca dodatno otežavaju veoma loši vremenski uslovi.

Nestali mladić je sin sveštenika iz ovog mjesta, a njegov otac je odmah po saznanju o nestanku otputovao u Sloveniju. Porodica i prijatelji sada u neizvjesnosti čekaju bilo kakvu vijest, dok se meštani Preljine nadaju pozitivnom ishodu:

"On je jedan divan mladić, koji obožava prirodu. Dosta planina je obišao, išao je biciklom. Nadamo se samo da će se ova agonija što prije završiti i da će ga pronaći živog. On je mlad i snažan, fizički jako spreman mladić. Nadamo se najboljem", navode oni koji ga poznaju.

Триглав

Region

Mladić (19) iz Srbije nestao na Triglavu: Pronađene stvari u snijegu

Regionalni centar za obavještavanje Nova Gorica u nedjelju je alarmirao policiju nakon prijave da je strani planinar ostao zaglavljen na putu ka Triglavu, preko Plemenica.

Нестао младић на Триглаву
Nestao mladić na Triglavu
Društvene mreže

Tokom potrage na terenu, spasioci su na nadmorskoj visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom Jakovu. U ponedjeljak prije podne uočeni su i tragovi hodanja u snijegu koji su se spuštali do oko 1.900 metara nadmorske visine, gdje su takođe nađene njegove stvari. Međutim, na toj koti vjetar je izbrisao tragove u snijegu, pa se potraga nastavlja u teškim okolnostima.

(Telegraf)

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nestao mladić

Slovenija

Državljanin Srbije

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