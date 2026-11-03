Pronađene stvari na 2.130 metara visine: Ovo je Jakov koji je nestao na Triglavu

Devetnaestogodišnji Čačanin Jakov V. iz Preljine nestao je u subotu na planini Triglav u Sloveniji, a potraga za njim na izuzetno nepristupačnom terenu traje već nekoliko dana bez uspjeha. Rad spasilaca dodatno otežavaju veoma loši vremenski uslovi.

Nestali mladić je sin sveštenika iz ovog mjesta, a njegov otac je odmah po saznanju o nestanku otputovao u Sloveniju. Porodica i prijatelji sada u neizvjesnosti čekaju bilo kakvu vijest, dok se meštani Preljine nadaju pozitivnom ishodu:

"On je jedan divan mladić, koji obožava prirodu. Dosta planina je obišao, išao je biciklom. Nadamo se samo da će se ova agonija što prije završiti i da će ga pronaći živog. On je mlad i snažan, fizički jako spreman mladić. Nadamo se najboljem", navode oni koji ga poznaju.

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Regionalni centar za obavještavanje Nova Gorica u nedjelju je alarmirao policiju nakon prijave da je strani planinar ostao zaglavljen na putu ka Triglavu, preko Plemenica.

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Tokom potrage na terenu, spasioci su na nadmorskoj visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom Jakovu. U ponedjeljak prije podne uočeni su i tragovi hodanja u snijegu koji su se spuštali do oko 1.900 metara nadmorske visine, gdje su takođe nađene njegove stvari. Međutim, na toj koti vjetar je izbrisao tragove u snijegu, pa se potraga nastavlja u teškim okolnostima.

(Telegraf)