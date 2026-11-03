Državljanin BiH pokušao unijeti oko 71.000 evra u EU: Hrvati ga papreno kaznili

Državljaninu BiH izrečena je novčana kazna od 13.260 evra jer prilikom ulaska u Evropsku uniju nije prijavio gotovinu.

Iz Carinske uprave Republike Hrvatske saopštili su da su carinski službenici na graničnom prelazu Gunja u ponedjeljak otkrili pokušaj unošenja 71.400 evra neprijavljene gotovine u carinsko područje Evropske unije.

Gotovina je pronađena u ličnoj torbici putnika tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

Vozač prilikom ulaska u Evropsku uniju nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, podnošenjem propisanog obrasca pisanim ili elektronskim putem, navodi se u izvještaju.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju, 2. novembra 2026. godine izdat mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 13.260 evra.