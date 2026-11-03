Logo

Državljanin BiH pokušao unijeti oko 71.000 evra u EU: Hrvati ga papreno kaznili

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 09:20

Komentari:

1
Држављанин БиХ покушао унијети око 71.000 евра у ЕУ: Хрвати га папрено казнили
Foto: Youtube/Focus.ba

Državljaninu BiH izrečena je novčana kazna od 13.260 evra jer prilikom ulaska u Evropsku uniju nije prijavio gotovinu.

Iz Carinske uprave Republike Hrvatske saopštili su da su carinski službenici na graničnom prelazu Gunja u ponedjeljak otkrili pokušaj unošenja 71.400 evra neprijavljene gotovine u carinsko područje Evropske unije.

Gotovina je pronađena u ličnoj torbici putnika tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

Vozač prilikom ulaska u Evropsku uniju nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, podnošenjem propisanog obrasca pisanim ili elektronskim putem, navodi se u izvještaju.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju, 2. novembra 2026. godine izdat mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 13.260 evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kazna

Granični prelaz

evro

iznošenje novca

Komentari (1)

Više iz rubrike

Мате Мишо Ковач преминуо је у 85. години. Иза себе је оставио богату музичку каријеру и више од 20 милиона продатих плоча.

Region

Hrvatska proglasila Dan nacionalne žalosti zbog smrti Miše Kovača

14 h

0
Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Region

Htio da proda četiri šteneta: Penzioner dobio kaznu od 660 evra

16 h

1
Лисице на рукама женска рука

Region

Muškarac osumnjičen da je sa braćom pretukao maloljetnika: Predao se

17 h

0
Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок

Region

Inspekcija upala na farmu: Stradaju životinje, poznat i uzrok

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima