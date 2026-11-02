Hrvatska proglasila Dan nacionalne žalosti zbog smrti Miše Kovača

Vlada Republike Hrvatske proglasila je Dan nacionalne žalosti povodom smrti legendarnog pjevača Miše Kovača. Zastave širom zemlje spuštene su na pola koplja, a građani se od muzičke ikone opraštaju tokom trodnevnih ceremonija u Šibeniku, Splitu i Zagrebu.

Oproštaj je počeo u njegovom rodnom Šibeniku, a u utorak će biti nastavljen u Splitu.

Na stadionu Poljud, gdje je Kovač 1993. godine održao koncert pred više od 40.000 ljudi, njegov kovčeg biće unesen na stadion i pronesen oko terena.

Očekuje se dolazak brojnih muzičara i poštovalaca njegovog lika i djela.

Nakon ceremonije u Splitu, posmrtni ostaci biće prevezeni u Zagreb. Za srijedu ujutro planirana je komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dok će poslijepodne biti obavljena sahrana na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Počivaće pored sina

Kultura Preminuo Mišo Kovač

Posljednji ispraćaj dodatno je potresan zbog činjenice da će legendarni pjevač biti sahranjen pored sina Edija, koji je preminuo 1992. godine, kada je imao samo 16 godina.

Nakon ovog velikog porodičnog gubitka Mišo Kovač prolazio je kroz izuzetno težak životni period.

U jednom ranijem razgovoru govorio je i o pokušaju samoubistva nakon smrti sina.