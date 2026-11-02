Logo

Hrvatska proglasila Dan nacionalne žalosti zbog smrti Miše Kovača

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 22:45

Komentari:

0
Мате Мишо Ковач преминуо је у 85. години. Иза себе је оставио богату музичку каријеру и више од 20 милиона продатих плоча.
Foto: YouTube/printscreen

Vlada Republike Hrvatske proglasila je Dan nacionalne žalosti povodom smrti legendarnog pjevača Miše Kovača. Zastave širom zemlje spuštene su na pola koplja, a građani se od muzičke ikone opraštaju tokom trodnevnih ceremonija u Šibeniku, Splitu i Zagrebu.

Oproštaj je počeo u njegovom rodnom Šibeniku, a u utorak će biti nastavljen u Splitu.

Na stadionu Poljud, gdje je Kovač 1993. godine održao koncert pred više od 40.000 ljudi, njegov kovčeg biće unesen na stadion i pronesen oko terena.

Očekuje se dolazak brojnih muzičara i poštovalaca njegovog lika i djela.

Nakon ceremonije u Splitu, posmrtni ostaci biće prevezeni u Zagreb. Za srijedu ujutro planirana je komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dok će poslijepodne biti obavljena sahrana na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Počivaće pored sina

Мишо Ковач

Kultura

Preminuo Mišo Kovač

Posljednji ispraćaj dodatno je potresan zbog činjenice da će legendarni pjevač biti sahranjen pored sina Edija, koji je preminuo 1992. godine, kada je imao samo 16 godina.

Nakon ovog velikog porodičnog gubitka Mišo Kovač prolazio je kroz izuzetno težak životni period.

U jednom ranijem razgovoru govorio je i o pokušaju samoubistva nakon smrti sina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mišo Kovač

Preminuo Mišo Kovač

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пси су припитомљени сисари из породице паса, који се често називају и „човјеков најбољи пријатељ“. Они су били прва животиња коју су људи припитомљени, још много прије развоја земљорадње.

Region

Htio da proda četiri šteneta: Penzioner dobio kaznu od 660 evra

3 h

1
Лисице на рукама женска рука

Region

Muškarac osumnjičen da je sa braćom pretukao maloljetnika: Predao se

5 h

0
Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок

Region

Inspekcija upala na farmu: Stradaju životinje, poznat i uzrok

6 h

0
Након позива на протесте у Хрватској огласио се Пленковић

Region

Nakon poziva na proteste u Hrvatskoj oglasio se Plenković

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima