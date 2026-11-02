Nakon poziva na proteste u Hrvatskoj oglasio se Plenković

Ekonomski i socijalni standard građana i uticaj globalne energetske krize na privredu osnovni su uzroci protesta posljednjih sedmica u Evropi, u koje se su onda mnogi ukrcali sa svojim posebnim interesima, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u Strazburu.

"Iako su uzroci različiti od zemlje do zemlje osnovni su ekonomski i socijalni standard građana, uticaj globalne energetske krize na našu privredu, a u te protesti se onda ukrcavaju mnogi sa svojim posebnim interesima što je, recimo, bio slučaj baš ovde u Francuskoj i još uvijek jeste", rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon što je učestvovao na Svjetskom forumu za demokratiju u organizaciji Savjeta Evrope.

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Rekao je da je upravo zato u svom govoru učesnicima foruma spomenuo aktivnosti svoje vlade na stvaranju bezbjednosne mreže za građane i privredu, smanjivanjem rasta cijena energenata, prenosi Hina.

Poziv na proteste u Hrvatskoj

Hrvatskom se širi poziv na proteste koje je putem društvenih mreža pokrenula građanska inicijative "Vrijeme za promjene", uz otvoren poziv građanima iz više hrvatskih gradova.

Protest pod nazivom "Glas promjene" najavljen je za 21. novembar u 10 sati, a plan je da se građani u isto vrijeme okupe u što većem broju u što više gradova.

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"Cijela Hrvatska, jedan glas. Zašto čekati promjene ako ih možemo početi stvarati zajedno?", poručuju putem objava na društvenim mrežama.

Na proteste su pozvani građani Zagreba, Splita, Rijeke, Pule, Osijeka, Zadra, Varaždina, Dubrovnika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Šibenika, Vukovara...

U objavama ističu da ne pripadaju ni lijevom ni desnom političkom spektru nego da je riječ o građanima koji zajednički žele postići promjene.

"Nismo ni lijevi ni desni nego smo građani koji žele promjene. Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš protest je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu djecu", stoji u jednoj od objava koje su podijelili na Instagramu.

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Navode da korupcija, dvostruki kriterijumi i izostanak odgovornosti ne smiju postati nešto na šta će se jednostavno naviknuti, prenio je hrvatski portal "Direktno".