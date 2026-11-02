Snažna bura stvara ozbiljne probleme u saobraćaju u Sloveniji, posebno na području Primorske, gd‌je je zbog opasnih udara vjetra zatvoren dio autoputa prema Ljubljani. Slovenačka agencija za okoliš ARSO izdala je narandžasto meteorološko upozorenje, a na pojedinim lokacijama zabilježeni su udari vjetra koji su dostizali čak 125 kilometara na sat.

U poned‌jeljak, 2. novembra 2026. godine, zbog jake bure zatvorena je Primorski autoput između priključaka Kastelec i Kozina u smjeru Ljubljane.

Saobraćaj je preusmjeren na paralelni regionalni put, zbog čega vozači koji putuju iz pravca Kopra prema Ljubljani trebaju računati na izmijenjen režim vožnje i moguća dodatna zadržavanja.

Posebno snažni udari vjetra zabilježeni su na području Slavnika, gd‌je je izmjerena brzina od 125 kilometara na sat.

Prema podacima ARSO-a, na pet meteoroloških stanica izmjereni su udari vjetra jači od 90 kilometara na sat, što potvrđuje koliko su vremenski uslovi ozbiljni.

Narandžasto upozorenje za jugozapadni dio Slovenije ostaje na snazi do utorka, 3. novembra, u podnevnim satima.

Meteorolozi upozoravaju da snažna bura može lomiti grane, rušiti pojedina stabla i oštećivati krovove, a mogući su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Problemi su zabilježeni i na Vipavskoj brzoj cesti H4, gd‌je je na snazi drugi stepen ograničenja saobraćaja zbog vjetra.

Zabranjen je saobraćaj za kamp-prikolice, hladnjače i teretna vozila s ceradama, koja su posebno osjetljiva na snažne bočne udare vjetra.

Na regionalnim putevima u Vipavskoj dolini ograničenja se često mijenjaju, zbog čega saobraćajne službe upozoravaju vozače da se pridržavaju signalizacije postavljene uz kolovoz.

To je posebno važno za profesionalne vozače koji prevoze robu između Slovenije, Italije i drugih evropskih država.

Jaka bura može predstavljati ozbiljnu opasnost i za putnička vozila, naročito na otvorenim dionicama puta, mostovima i izlazima iz tunela, gd‌je iznenadni udari vjetra mogu otežati kontrolu nad automobilom.

Osim snažnog vjetra, pojedine dijelove Slovenije zahvatile su i snježne padavine.

Prema podacima meteorologa, granica snijega tokom ned‌jelje spustila se na približno 1.100 metara nadmorske visine, a na nekim lokacijama palo je oko deset centimetara snijega.

Zbog jakog vjetra i stvaranja snježnih nanosa nije bilo moguće precizno izmjeriti visinu snježnog pokrivača na svim lokacijama.

Tokom poned‌jeljka i utorka slabe padavine očekuju se uglavnom na jugoistoku Slovenije, dok će se granica snijega kretati oko 1.200 metara nadmorske visine.

U ostatku zemlje vrijeme će biti pretežno oblačno, uz povremenu kišu i hladan vjetar.

U srijedu se na zapadu Slovenije očekuje postepeno razvedravanje, dok će unutrašnjost zemlje ostati uglavnom oblačna.

(GPMaljevac)