Knežević postavio četiri uslova za ulazak DNP-a u vladu Crne Gore

Predsjednik DNP-a Milan Knežević poručio je da je ta stranka spremna da učestvuje u svakoj vladi Crne Gore u kojoj nema DPS-a i njenih političkih saveznika, ali isključivo pod uslovom da se srpski jezik ustavno definiše kao službeni, izmijene propisi o državnim simbolima i omogući dvojno državljanstvo.

Knežević je naglasio da DNP neće odustati od zahtjeva koji se odnose na prava i položaj srpskog naroda zarad učešća u vlasti.

Lider DNP-a Milan Knežević iznio je jasne uslove pod kojima bi njegova stranka prihvatila učešće u budućoj crnogorskoj vladi, ističući da pitanja srpskog jezika, državnih simbola i dvojnog državljanstva moraju biti riješena prije bilo kakvog dogovora o podjeli vlasti.

"U Crnoj Gori živi 33 odsto Srba. Svaki treći građanin u Crnoj Gori je Srbin. Srpski jezik je većinski. Ne žele da ga normiraju u Ustavu, da ga dopune da bude izjednačen sa crnogorskim kao službeni", izjavio je Knežević.

On je ocijenio da je neprihvatljivo da srpski jezik, kojim govori najveći broj građana Crne Gore, nema ravnopravan ustavni status sa crnogorskim, posebno u svjetlu evropskih integracija te države.

Govoreći o mogućim posljedicama takvog odnosa prema srpskom jeziku, Knežević je ironično primijetio da bi Crna Gora nakon pristupanja Evropskoj uniji mogla da se suoči sa situacijom u kojoj bi se u komunikaciji sa briselskom administracijom oslanjala na hrvatski jezik.

"To znači da, ako uđemo u EU, službeni jezik će nam biti hrvatski za početak, i onda ćemo ovaj kaiš koji nosim morati da zovemo „okolotrbušni gaćodržac“", rekao je Knežević, kritikujući odsustvo političke volje da se srpskom jeziku obezbijedi status službenog.

Četiri uslova za učešće u vlasti

Knežević je precizirao da DNP ne isključuje mogućnost ulaska u novu vladu, ali da politički dogovor mora prethodno da obuhvati četiri pitanja od značaja za srpski narod.

"Srpski jezik mora biti normiran kao službeni, mora doći do izmjena i dopuna Zakona o državnim simbolima, moraju obećati da će doći do dvojnog državljanstva kako bi naši sunarodnici koji vode porijeklo iz Crne Gore imali pravo koje imaju svi drugi narodi ovdje - Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Moraćemo da se dogovorimo oko položaja Srba i srpskog naroda u Crnoj Gori", naglasio je predsjednik DNP-a.

Posebno je ukazao na pitanje dvojnog državljanstva, smatrajući da građanima srpskog porijekla koji žive izvan Crne Gore treba omogućiti ostvarivanje prava koja, prema njegovoj ocjeni, već imaju pripadnici drugih nacionalnih zajednica.

Prema njegovim riječima, politička pripadnost budućih koalicionih partnera nije jedini kriterijum za učešće DNP-a u izvršnoj vlasti, već će presudno biti njihovo prihvatanje zahtjeva koji se odnose na nacionalna i jezička prava Srba.

"Ukoliko su spremni da ispune te uslove, mi smo spremni da budemo dio te vlade. Ukoliko ne žele, nemamo nikakav problem da budemo opozicija", poručio je Knežević.

Predsjednik DNP-a je zaključio da učešće u vlasti ne može biti samo sebi cilj i da njegova stranka neće trgovati svojim programskim opredjeljenjima radi dobijanja funkcionerskih mjesta.

Kako je naglasio, bolje je časno braniti političku ideju nego je prodati za bilo kakve fotelje, prenosi Sputnjik.