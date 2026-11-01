Olujna bura i kiša parališu dijelove Hrvatske

Hrvatsku danas očekuje oblačno, kišovito i vjetrovito vrijeme, a posebno opasni vremenski uslovi prognoziraju se na Jadranu, gde će duvati jaka i olujna bura.

Podno Velebita mogući su i orkanski udari vjetra, dok se u najvišim predjelima očekuju susnježica i snijeg, saopštio je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

U unutrašnjosti će preovladavati oblačno vrijeme, dok će na Jadranu biti promjenljivo oblačno. Kiša se mjestimično očekuje, naročito od sredine dana, dok su na jugu mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, prenosi Indeks.

Pod Velebitom udari bure do 139 kilometara na sat

Najjača vremenska pojava biće bura. Na Jadranu će duvati umjerena i jaka, na udare olujna bura, dok se podno Velebita lokalno očekuju olujni vjetrovi sa orkanskim udarima.

Prema jutrošnjoj pomorskoj prognozi DHMZ-a, udari bure dostizaće brzinu između 35 i 50 čvorova, dok su od sredine dana na severnom Jadranu mogući udari do 60 čvorova.

Podno Velebita očekuju se udari do 75 čvorova, odnosno približno 139 kilometara na sat.

Izdato narandžasto upozorenje

DHMZ je za Velebitski kanal izdao narandžasto upozorenje zbog veoma jake i olujne bure. Meteorolozi upozoravaju na opasne uslove na moru, visoke talase i moguće prekide trajektnih i katamaranskih linija.

Narandžasto upozorenje za Ličko-senjsku županiju važi od 15 časova zbog jake i olujne bure. Mogući su poremećaji u saobraćaju, oštećenja konstrukcija, lomljenje grana i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Za Zadarsku županiju narandžasto upozorenje počinje da važi u 18 časova. U ostalim delovima obale na snazi su i žuta upozorenja zbog jakog vetra.

Na sjevernom Jadranu očekuju se visoki talasi

Vjetar će tokom dana dodatno jačati, a na sjevernom Jadranu more bi poslije podne i tokom noći moglo da bude uzburkanije.

Pomorski meteorolozi upozoravaju da bi plovidba manjim brodovima mogla da bude opasna.

Putnicima se savetuje da pre polaska provere najnovije informacije brodskih prevoznika o mogućim prekidima linija.

U planinskim predjelima susnježica i snijeg

U unutrašnjosti će duvati umeren severoistočni vetar, lokalno sa jakim udarima. Predveče su mogući i olujni udari.

U najvišim planinskim predjelima kiša će ponegdje prelaziti u susnežicu ili snijeg. DHMZ za sada ne navodi koliko bi snijega moglo da se zadrži na tlu.

Temperatura vazduha u većem dijelu unutrašnjosti kretaće se između 6 i 11 stepeni, dok će na Jadranu biti od 11 do 16 stepeni.